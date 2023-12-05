白宫：援乌预算"没钱了"

（德国之声中文网）白宫预算主任沙兰达·杨（Shalanda Young）周一致信国会领袖，称切断资金和武器供应将迫使乌克兰"在战场上屈服"，让俄罗斯的胜算增加。

"我想要说清楚：如果国会不采取行动，今年底我们的资源将耗尽，无法再为乌克兰采购更多武器装备，或者从美国的武器库存中提供装备"，白宫发布的这封沙兰达·杨的信中写道。"没有魔法按钮可以提供资金。我们没钱了，--也几乎没有时间了。"

共和党占众议院多数 10月曾否决援乌议案

拜登政府10月曾向国会申请近1060亿美元用于乌克兰、以色列和美国边境安全，但在众议院拥有微略多数的共和党人否决了这一议案。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国国会已批准超过1100亿美元援助乌克兰。然而，自今年1月共和党人取代民主党人掌控众议院以来，还没有批准任何资金。

参议院多数派（民主党）领袖舒默（Chuck Schumer）周一晚间表示，乌克兰总统泽连斯基受邀周二通过视频向参议员致辞。这一闭门会议将围绕如果没有后续资金可能带来的风险。美国国家安全官员也将与会。

参众两院上次批准450亿美元用于对乌克兰的军事、财政和人道主义援助，是在2022年12月，作为一项更广泛的年度开支法案的一部分。

共和党：援助乌克兰须先确保美国自家门口的安全

共和党人希望将美国边境安全的资金与对乌克兰援助资金挂钩。知情人士透露，为此进行的两党谈判在民主党占多数的参议院步履艰难。

随着大量移民抵达南部与墨西哥边境，共和党人提议对移民政策作出显著调整。民主党人则指出，那将相当于排除移民获得避难的任何可能性。

众议院议长约翰逊（Mike Johnson）在社交媒体上表示，拜登政府"没能从实质上回应"共和党对于乌克兰战略的关切。他表示，拜登政府缺乏在乌克兰的明确战略，解决冲突的路线图，以及对美国纳税人提供的援助款得到有效使用的保证。他同时表示，任何国家安全开支计划也都必须包括美国边境政策议题。"众议院共和党人坚决认为，任何国家安全额外预算都必须从我们自己的边境线开始。"

今年11月，众议院批准了一项对以色列的资金议案，但没有向乌克兰提供资金。拜登政府官员预计周二将与国会两党举行闭门会议。

寻求2024年连任的拜登近来呼吁北约盟国对乌克兰予以支持，并多次表示俄罗斯总统普京低估了西方支持乌克兰的决心。

"现在是国会做出决定的时候了。国会需要决定是继续支持乌克兰为自由的战斗，…还是忽略我们从历史中汲取的教训，任由普京获胜。就这么简单"，拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）向媒体表示。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

尽管德国承诺支持乌克兰 白宫的缺口无法取代

白宫预算主任沙兰达·杨表示，美国的盟国正在加大对乌克兰的支持，但华盛顿的投入无可取代。

沙兰达·杨在信中写道：截至11月中，美国国防部已使用了623亿美元对乌援助款中的97%，国务院已用尽了所获得的47亿美元军事援助拨款。

此外，约272亿美元经济援助以及100亿美元人道主义援助款项也已用尽。

沙兰达·杨表示，帮助乌克兰会"避免该地区更大的冲突，那会让北约牵涉进来并让美军蒙受风险"，并且会"威慑未来的侵略者，让我们都更安全"。

欧盟国家、特别是德国试图弥补乌克兰的资金缺口，提供更多防空系统、弹药等供给。但由于欧洲国防工业需要时间提高产能--有可能一年甚至更长，乌克兰的需求一时难以得到满足。

（路透社、美联社、德新社）

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