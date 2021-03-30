 白宫推出2万亿美元基建刺激方案 | 经济纵横 | DW | 31.03.2021

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经济纵横

白宫推出2万亿美元基建刺激方案

美国总统拜登再度出手，出台一庞大投资计划，期待经此从根本上实现国家老旧基础设施的现代化，并刺激经济增长。 

USA - Stau auf dem Highway 50 in Kalifornien

美国加州高速公路上的大堵车

（德国之声中文网）根据美国政府周三（3月31日）的一项通告，该景气刺激方案总额为两万亿美元，为期8年，部分资金经通过提高企业税提供，税率由21%提至28%。

一名白宫高官称，该计划将能创造出 “数百万个高薪工作岗位”，并加强美国在与中国竞争中的地位。拜登预定今天在宾夕法尼亚州匹兹堡的演讲中正式予以公布。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）表示，该计划基于一个 "大胆的愿景"，以惠及 “美国工人”和社区。 

不过，相关法案将在国会中面临与在野的共和党人之间的激烈辩论。法案中所计划的对企业税率的提升将构成一争议要点。拜登前任特朗普治下，企业税率从35%大幅降至21%。

美国的大部分基础设施建于20世纪50年代，很多处于失修状态。拜登方案的一大重点是交通系统的现代化。仅此一项，就需投资6200亿美元。 

该方案还包括现代化改造3.2万公里的城际公路和其它类型公路、修复数千座桥梁；此外，联邦预算中对公共交通的补贴费也将增加一倍。 

此外，根据白宫的说法，该景气刺激计划还旨在引发一场 “电动汽车革命”，其中包括设置50万个电动汽车充电站，将无处不在的黄色校车中的五分之一转为电动汽车。

不过，鉴于拜登的民主党在国会中仅占位微弱多数，若无部分共和党议员支持，相关计划不太可能得到完全实施。前总统特朗普和奥巴马也有过基础设施现代化宏伟计划，但在该领域的进展均非常有限。  

拜登的基础设施攻势是在国会通过1.9万亿美元的新冠援助计划3周后发起的。该救助计划在国会过关是拜登1月上任以来在国内政策上取得的第一个重大成功。拜登希望通过该计划加强抗疫、减少疫情对经济的影响，向陷入困境的公民和企业提供帮助。 

凝炼/ 洪沙  （德新社、法新社）

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