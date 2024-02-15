白宫指俄研发反卫星武器 未证实是否具核能力

（德国之声中文网）白宫周四（2月15日）公开证实，美国情资发现俄罗斯已经拥有“令人不安”的新兴反卫星武器，但尚无法直接用来对世界造成“物理破坏”。

白宫国安发言人柯比（John Kirby）说：“首先，它还没有被活用或实际部署，虽然俄罗斯寻求这种特定能力，令人不安，但现在并没有对任何人的安全构成立即威胁。” 现阶段，美国官员正在分析这种新兴科技的已知资讯，并与盟友共同商议。

柯比指出，这种新兴科技以太空为基础，可能违反包含俄国在内共130多国签署的《外太空条约》；该条约禁止各国在太空轨道上部署“核武器或者任何大规模杀伤的武器” ，也禁止“以任何其他方式在外太空设置武器”。

柯比并未证实美方情资是否发现俄国新科技具核武能力。 白宫表示，将寻求直接与俄罗斯讨论相关问题。

俄国的新科技究竟是什么？

路透社引述专家分析，认为俄国的新科技比较有可能是一种核动力装置，可用来破坏或干扰卫星内部的电子设备，不太可能会是可击落卫星的爆炸性核弹头。

此前，《纽约时报》、美国广播公司、福克斯新闻台等多家美国媒体都援引美国政府圈内匿名消息人士称，情报机关已经掌握了俄罗斯在太空部署核武器计划的相关信息。《纽约时报》更是进一步指出，美国政府已经就此事通报了国会以及欧洲盟友。不过俄罗斯太空核武器尚处研发阶段，近期内暂不构成威胁。

福克斯新闻台则报道称，俄罗斯研发的新型武器疑为部署在太空的反卫星核武器，能够切断美国的军事卫星通信并摧毁美国的间谍卫星。全国广播公司以及CNN电视台也援引消息人士称，俄罗斯军方正在提升“十分令人担忧的能力”。

美国国会众议院情报委员会主席特纳

这场风波最初起源于美国国会众议院情报委员会主席特纳（Mike Turner）的“爆料”。他说，情报委员会已经向全体国会议员提供了“关于国家安全遭受严重威胁的信息”。这位共和党籍议员还称，已经要求总统拜登向国会披露全部的相关信息，以供国会、政府以及盟友共同商讨反制措施。不过，特纳并没有明确指出究竟是哪种“严重威胁”，引发了广泛猜测。此后不久，多家美媒就开始爆料“俄军计划部署太空核武器”。

国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)则向外界证实即将与几名分属两党的国会领袖就此事进行碰面会。他在新闻发布会上尽管没有披露“究竟是何种严重威胁”，却对特纳在碰面会进行前就公开披露消息表示“震惊”。

现在，多名熟知情报事务的美国国会众议院试图缓和由特纳掀起的“风波”。他们强调，特纳虽然提到了一个非常严重的情况，但是“绝对不是迫在眉睫的危机”。共和党籍的众议长约翰逊（Mike Johnson）也说：“没有理由引起公众不安。”还有一些议员则谴责特纳的做法，认为他不适合再担任情报委员会主席。

莫斯科：讨钱援乌的伎俩

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）很快就驳斥了来自美国的报道。他说，这无疑是美国政府企图说服国会批准增加援乌资金用于攻击俄罗斯。佩斯科夫强调，在美方给出细节信息前，俄罗斯不会就这些报道予以更多回应，“白宫还会甩出何种伎俩？让我们拭目以待。”

在援助乌克兰资金问题上，美国两党拉锯已久。占据众议院多数议席的共和党拒绝批准向乌克兰再提供600亿美元的军事援助。共和党籍的众议长约翰逊强调，批准这笔资金的前提是重新收紧美国移民政策。

正在布鲁塞尔参加北约会议的德国国防部长皮斯托利乌斯（Boris Pistorius）表示，目前暂不掌握俄罗斯可能酝酿部署太空核武器的信息。他警告各方切勿仓促给出回应或者仓促下结论。皮斯托利乌斯说，将和盟友讨论此事，“我们必须予以评估、了解武器的技术细节，然后再考虑后续措施。”

（德新社、法新社、路透社、美联社等）

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



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