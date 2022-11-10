白宫：拜登将敦促习近平约束朝鲜

（德国之声中文网）美国总统拜登周六抵达柬埔寨首都金边，预计将在20国集团峰会期间会晤中国国家主席习近平。这也将是拜登入主白宫以来和习近平的首次面对面会谈，预计他届时将会敦促北京约束朝鲜。

拜登将在金边与东盟国家领导人进行会晤，寻求联合东南亚国家共同抗衡中国在该地区的影响力。周一，拜登将在印尼巴厘岛举行的20国集团峰会期间会晤习近平。在美中两国领导人会晤之前，朝鲜进行了创纪录的密集导弹试射，引发外界对于这个与世隔绝的东亚国家可能会很快举行第七次核试验的担忧。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登计划在周一的会晤中提醒习近平，中国作为平壤的最大盟友，“在防止朝鲜局势往最坏方向发展方面发挥建设性作用是符合中国利益的”。

他还透露，拜登还打算告诉习近平，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。

沙利文强调，拜登不会向中国提出“要求”，而是向习近平陈述“他的观点”——那就是朝鲜不仅对美国、韩国和日本构成威胁，也威胁着整个地区的和平与稳定。

至于北京是否要加强对平壤施压，“当然由他们自行决定”，沙利文表示，不过鉴于朝鲜正在迅速扩展其导弹计划，当前的形势更加紧迫了。

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

虽然自从拜登2021年就任总统以来，双方已经通过电话或者视频会议的形式进行过多次交流。但由于中国实行严格的疫情防控政策，习近平此前一直避免出国访问，所以这是美中这两个全球最大经济体的领导人自新冠疫情爆发以来第一次面对面会谈。

法新社报道指出，除了朝鲜问题之外，美中之间还有很多议题亟待沟通，包括新疆地区的人权问题，以及台海局势等。

人权组织“人权观察”（HRW）中国部主任理查森（Sophie Richardson）周六表示，拜登应该在与习近平会晤期间谈及新疆地区的人权问题。“拜登政府此前已经将中国对待维吾尔族群的政策正式定义为种族灭绝和反人类犯罪”，她强调，在周一与习近平会晤时，拜登应该明确表示，美国会坚决推动针对中国政府的人权侵害行为展开国际调查。

联合国秘书长古特雷斯周五呼吁美中两国携手合作，并警告称“全球经济被割裂成分别由美国和中国领头的两个部分的风险越来越大”。

法新社指出，这次前往巴厘岛参加20国集团峰会的拜登和习近平，都各自在国内刚刚取得了政治上的成功：拜登所在的民主党在美国中期选举中取得了超出预期的成绩；而习近平则在10月下旬闭幕的中共二十大上成功获得了第三个任期。

而这次20国集团峰会也将成为习近平在疫情之后重返国际外交舞台的最后一步。一周前，他刚刚在北京接待了来访的德国总理肖尔茨。

在巴厘岛与会期间，习近平还将与法国总统马克龙进行会晤。此后，他将继续前往曼谷，参加在那里举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

值得注意的是，俄罗斯总统普京将会缺席20国集团峰会。俄罗斯因为入侵乌克兰而被西方国家集体制裁，此次普京将会派出外长拉夫罗夫出席会议。据俄罗斯塔斯通讯社报道，拉夫罗夫将在会上重申莫斯科的观点，指责美国“破坏亚太地区稳定”。预计乌克兰总统泽连斯基也将以视讯连线的方式参与G20峰会，此前他请求在东盟会议上发言遭到拒绝。



（法新社、德新社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。