白宫：拜登将为1500人减刑，赦免39人

美国总统拜登将对1500名新冠疫情期间居家服刑的囚犯予以减刑，并特赦39名非暴力罪犯。这将是美国史上单日最大规模赦免。此前拜登刚刚特赦其子亨特，并引发争议。

（德国之声中文网）本周四（12月12日），美国总统拜登表示将为1500人减刑，并完全赦免39人。这将是美国历史上总统单日行使赦免权最大规模的一次。拜登表示，他对那些具有明显悔改迹象，并努力重新融入社区的人给予宽赦。

被减刑的1500人中，大多数是在新冠疫情期间从监狱获释后居家服刑。而获得完全赦免的39人均为非暴力罪犯。

拜登说了什么？

"美国是建立在承诺给予第二次机会和可能性的基础之上的。"拜登在声明中说道。

"我很荣幸能够向那些表现出悔意和改过自新的人施以仁慈，恢复他们参与日常生活以及为社区做贡献的机会，并采取措施，减少对那些非暴力犯罪者尤其是被判犯有毒品罪的人的量刑差异。"

拜登政府强调，获得赦免的人表现出了改过自新的决心。这其中包括一名参与自然灾害急救工作的女性、一名担任戒毒辅导员的教会执事、一名授勋的退役军人，以及一名攻读分子生物学的博士学生。

此前拜登刚刚特赦其子亨特

宣布此次大赦前不久，也就是12月1日，拜登刚刚宣布特赦其子亨特。亨特此前因非法持枪以及和逃税相关的指控而遭定罪。活动人士和议员随即呼吁拜登也对"普通"美国人进行赦免。

此外也有人呼吁，要求拜登为联邦死刑犯减刑。

当选总统特朗普则表示，他计划在其第二任期的"首日"即宣布大赦，其中包括因参与2021年1月6日美国国会大厦骚乱而被定罪的人。

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（美联社、路透社）

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