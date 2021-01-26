 白宫批华为威胁国安 候任商务部长惹议 | 经济纵横 | DW | 28.01.2021

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经济纵横

白宫批华为威胁国安 候任商务部长惹议

在美国候任商务部长26日於国会听证会中批评华为与中兴後，白宫27日也重申将确保美国电信网络不受华为等供应商的影响，并承诺扩大使用美国与盟国电信商的设备。

USA Washington | Erste Pressekonferenz mit Pressesprecherin Jen Psaki

白宫新闻秘书莎琪在例行记者会中表示，华为等不受信任的供应商制造的电信设备，对美国和我们的盟友带来安全上的威胁。

(德国之声中文网) 美国白宫27日表示，拜登政府将努力保障美国电信网络不受像华为这样威胁国家安全的供应商的影响。这番言论，让外界能开始了解拜登政府打算如何对待这间中国电信供应商。过去几年，华为一直是美国政府的眼中钉。

白宫新闻秘书莎琪在例行记者会中说道：「华为等不受信任的供应商制造的电信设备，对美国和我们的盟友带来安全上的威胁。」

她补充道：「我们将确保美国电信网络不使用不受信任的供应商所生产的设备。我们将与盟友合作，确保他们的电信网络安全。此外，我们也会进行相关投资，扩大使用受信任的美国或盟国电信设备商所生产的设备。」

Gina Raimondo Gouverneurin von Rhode Island

26日，美国的候任商务部长雷蒙多(Gina Raimondo) 拒绝承诺将华为保留在美国的贸易黑名单上，此举引发部分美国对华强硬派的反弹。

华为与中国驻华盛顿大使馆都未针对路透社的相关提问做出回应。各界近期一直关注拜登政府上台後，将如何处理与华为相关的问题。过去几年，美国政府不断声称华为有能力对使用其设备的客户进行间谍活动，并谴责华为盗窃知识产权和违反制裁。华为否认有从事任何不法行为。

候任商务部长遭批不够强硬

美国前任总统特朗普在任时，将华为列入贸易黑名单，并在全球不断说服盟国将华为排除5G网络建设的名单外。26日，美国的候任商务部长雷蒙多(Gina Raimondo) 拒绝承诺将华为保留在美国的贸易黑名单上，此举引发部分美国对华强硬派的反弹。

DW.COM

拜登提名的商务部候任部长雷蒙多27日在出席国会听证会时，承诺保护美国电信网络不受中国公司影响，但她拒绝表态是否会将华为与中兴列入黑名单。

美国总统特朗普传出打算撤销数张向华为供货的许可证与拒绝相关申请的消息。据传，美国是在1月4日密集开会後，针对华为供应商的许可证订定规范，并开始於近日执行。

瑞典媒体报道称，爱立信首席执行官鲍毅康向瑞典政府施压，呼吁解除华为禁令。报道还指，鲍毅康甚至间接地以爱立信或离开瑞典相威胁。

虽然他无权参与雷蒙多的确认程序，但一项在中国议题上采取强硬立场的共和党议员麦考尔 (Michael McCaul) 27日呼吁参议院冻结雷蒙多的确认程序，直到拜登政府明确回答是否计划将华为留在贸易黑名单上。

他在一项声明中表示：「我们需要一个具有强大国家安全背景的商务部，也需要一个清楚认知中国会带来哪些威胁的商务部长。在民主党政府明确表示他们是否会将华为保留在实体名单之前，我敦促参议院同事暂缓雷蒙多的确认程序。」

参议院商务委员会27日表示，他们将于2月3日对雷蒙多的提名进行投票。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 

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