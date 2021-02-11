 白宫成立军事工作组 拜登检视对华政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2021

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白宫成立军事工作组 拜登检视对华政策

一个将由最多15名成员组成的军事工作组将重新评估美国对华政策，并向总统提出建议。这是白宫大规模审查外交政策的一部分。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

（德国之声中文网）美国总统拜登周三（2月10日）宣布成立一个军事工作组审查美国的对华政策。

拜登在访问五角大楼时说："我们需要应对中国带来的日益增长的挑战，以维护和平并捍卫我们在印太地区和全球的利益。"

白宫正在审查外交政策的若干方面，对华政策是其中之一。别的方面包括从中东撤军和美国对北约的政策。

工作组将由国防部长奥斯汀的特别助理、拜登的前国家安全副顾问拉特纳（Ely Ratner）领队，将由最多15名文职和军职官员组成。

工作组将用4个月的时间，就美国对华军事战略、技术、盟友以及与北京的双边防务关系提出建议。拜登强调，这项审查需要得到国会里两党的支持。

当被问及美国是否会因中国一年多时间前没有及时全面地披露新冠疫情信息而对其实施惩罚时，拜登表示，他需要得到所有事实。

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

张平/ 苗子   (德新社、法新社、路透社)

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