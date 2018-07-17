白宫幕僚：美中贸易战都怪习近平

(德国之声中文网) 白宫国家经济委员会主席库德洛(Larry Kudlow)日前在接受美国财经新闻频道CNBC采访时说，中国国家主席习近平出手拦截中美贸易谈判。"据我们所知，习近平主席现在不想达成协议。"

他认为是习近平在阻挠事态发展。刘鹤等官员想要推进讨论，但未能如愿。"我们在等他(习近平)。决定权在他手里。"

中国外交部对此做出强烈回应。外交部发言人华春莹周四 (7/19)在例行记者会上说："美方高举大棒，胁迫讹诈，蛮横无理，反复无常，出尔反尔，言而无信"，是导致事态发展升级的直接和根本原因。

她还说："真的假不了，假的真不了"，表示美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。

中国商务部发言人高峰在例行记者会也强调，"是美方言而无信和反复无常，关上了双方谈判的大门"。不过媒体追问高峰，面对美国公布将对中国价值2000亿美元的产品加征关税，中方何时会公布反制措施？对哪些美国商品加征关税？高峰只表示中方会反制，但没有说明具体内容。

投资收购事小 技术转让要命

美国网络媒体Axios周五(7月20日)晚些时候报道称，白宫国家经济委员会主席库德洛在接受其采访时回应了中国外交部的抨击。他说："中国政府开始攻击我，我对此感到荣幸。我依然是一个自由贸易的支持者……但是在中国议题上，过去几年中，我为自己愿意使用关税壁垒而感到有些恼怒。"

白宫国家经济委员会主席库德洛

库德洛在采访时还透露，特朗普本人在美中贸易冲突议题上的态度非常坚决，"如果中国想要糊弄特朗普，那可是选错了对象。"库德洛指出，习近平似乎以为只要将贸易冲突拖延到11月的美国国会中期选举，特朗普的立场就会软化；但是"不论选举如何，特朗普都不会放过这个议题，他至少在2021年1月前都是美国总统"。

库德洛猜测，如果美中双方的贸易冲突谈判没有进展，中方很有可能去找在华经营之美国企业的麻烦。他透露，自商务部长罗斯(Wilbur Ross)6月访华归来之后，美中两国没有再就贸易冲突问题展开任何会谈。"在这之前，双方在合资企业等众多议题上都进行了卓有成效的对话……问题的关键在于习近平，他不愿意改变态度；而在掠夺知识产权、强制技术转让议题上，中方绝对没有给美方任何选择。"

他表示，对于美国而言，技术转让、知识产权问题比投资收购更加重要，"美国的科技领先优势就好比我们的传家宝。"

文山/叶宣(路透社、美联社等)