白宫：将让缅甸暴力和政变责任方付出更大代价

（德国之声中文网）白宫新闻秘书珍·普萨基（Jen Psaki）本周一表示，缅甸新近的流血事件显示军方对示威者的镇压升级。“我们正准备采取进一步行动，让责任方就近期的暴力及军事政变付出更大代价。我们期望数日内公布更多消息。”

本周二，东盟外长将与缅甸军方指派的外长温纳貌伦（Wunna Maung Lwin）举行非正式视讯会议讨论缅甸局势。新加坡外长在会议前表示，东盟各国将坦率地告诉缅甸军政府，他们对该国的暴力事件感到震惊，该地区需要让被罢黜的领导人昂山素季和军方一起找到解决的办法。

刚刚过去的周日是缅甸抗议军事政变的示威活动发生数周以来最为血腥的一天。联合国人权办公室提供的消息称，在缅甸各地的抗议活动中，警察和军事部队使用部分为致命性的武力来驱散和平示威，导致至少18人丧生，30多人受伤。据政治犯援助协会的消息，缅甸当局上周末还拘捕了1000多人，其中包括至少7名记者。美联社记者Thein Zaw也在其中。自军事政变以来，至少已有20多名记者在缅甸被逮捕。

美国希望在安理会推动激烈讨论

在周末的镇压行动后，联合国秘书长古特雷斯表示，对和平抗议者使用致命武力以及肆意逮捕是“不可接受的”。

联合国缅甸人权问题独立专家汤姆-安德鲁斯(Tom Andrews)在一份声明中表示，谴责是必要的、值得欢迎的，但也是不够的，全世界必须采取行动。他建议各国对缅甸实行全球武器禁运，对缅甸军事政变、镇压以及其它侵犯人权事件的责任人进行 "强硬的、有针对性和协调一致的"制裁。

然而，在联合国采取任何形式的协调行动都将是困难的，因为几乎可以肯定，联合国安全理事会的两个常任理事国——中国和俄罗斯将投反对票。而东盟在成员国中谋求一致的政策也将令其难以采取任何强有力的行动。

美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）周一表示，她希望利用华盛顿三月担任联合国安全理事会主席的机会推动更多有关缅甸的 "激烈讨论"。安理会上个月在一份声明中对缅甸军方宣布实施紧急状态一年表示了关切，但由于俄罗斯和中国的反对而没有谴责军事政变。

昂山素季罪名增加 抗议活动继续

尽管军方的镇压规模升级，本周一（3月1日），缅甸境内仍发生多起游行示威。当天，对缅甸前实际领导人昂山素季的指控又增加了两项，分别是“煽动罪”和违反通信法。对她最初的两项指控为“非法进口对讲电话”和“违反缅甸自然灾害法”。75岁的昂山素季当日以视频方式参与了首都内比都一家法庭的审理。昂山素季的重要盟友、被推翻的总统温敏（Win Myint）也因煽动罪被起诉。下一次庭训预计将在三月十五日举行。

本周二，示威者再次走上街头。在缅甸最大城市仰光的赫勒丹地区（Hledan），示威者用竹竿和杂物设置路障，防止警察冲过来抓人。他们高呼口号，唱起歌曲，警方则对用了催泪弹。示威者中大部分是年轻人。他们一度被催泪弹驱散，但之后又重新聚集到路障前。

在缅甸东南部小城土瓦（Dawei)，示威者高举旗帜游行。一些人还拿着金属盾牌，以便在必要时应对警方的催泪弹和橡皮子弹。在土瓦周日的抗议活动中，警方向人群开枪，造成至少5人丧生。

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