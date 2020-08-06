白宫如何“禁”微信？美国华人欲“翻墙”

(德国之声中文网) 根据美国联邦人口普查局2018年的统计，全美国的华裔居民超过500万，其中超过240万为"出生于中国大陆"，即所谓的"第一代大陆移民"。这其中，有多少人使用腾讯公司出品的社交软件"微信"(WeChat)，并没有非常具体的数字。

根据数据分析公司Apptopia的统计，在最近三个月中，美国境内的微信每日活跃用户数量高达1900万。这一数字可能包括华裔美国居民、短期赴美的中国人或是与中国有业务往来的其他美国人。

路透社在报道中指出，由于Facebook、Telegram等国际流行的社交及通讯软件在中国大陆遭到当局屏蔽或干扰，腾讯的微信在中国市场一家独大，用户数量已经突破了10亿。旅居海外的华人如果要与生活在中国大陆的亲友联络，几乎不可避免地需要使用微信。

目前，虽然微信在美国社交媒体市场的使用率只有0.79%，对于位于深圳的母公司腾讯而言并非特别重要。但是对于需要与中国大陆亲友联络的在美华人而言，微信具有相当程度的不可替代性。

特拉华大学的中国留学生南亭如(音译)对路透社表示，她来到美国原本是为了能获取自由的资讯，但是现在却感觉自己成了特朗普的靶子，"我现在不断担心我会和亲友失联。"

准备"翻墙"

还有许多在美华人开始和微信联系人交换其他渠道的联系方式，以防微信一旦被停止服务后能够迅速转移到中国及美国境内皆可使用的通讯或社交平台上去，微软的Skype就是当前颇受欢迎的一个选项。

不少不愿放弃微信的在美华人甚至还准备使用VPN等"翻墙"工具。居住在费城、从事科技工作的华人陶磊(音译)对路透社说："在中国，我用VPN是为了访问Gmail以及Instagram。从来没想到在美国我也会需要这样的工具。"

生活在佛罗里达的华裔美国人陈小姐也对路透社表示，9月20日行政命令生效后，她也会试着通过VPN来使用微信，就像她前往中国时"翻墙"使用脸书及推特一样。"我能够理解美国的安全忧虑，但是对于我个人而言，这是与家人沟通的重要途经。"

居住在波士顿的中国移民李云(音译)告诉路透社，特朗普的行政命令出炉后，仍然居住在中国的父母比她本人更为担心。"鉴于当前的政治环境，我的父母非常认真地建议我考虑放弃在美国的工作，搬回中国。"

微信支付业务首当其冲

实施细则尚未出炉

不过，特朗普8月6日发布的行政命令的措辞并不清晰，没有明确定义何为"交易"。针对微信的"禁令"究竟会执行到什么程度，还有待美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在9月20日前出台相关实施细则。

如果只是禁止了美国境内企业及个人与微信母公司腾讯之间涉及金钱的"任何交易"，微信红包、微信转账、微信支付等金融相关业务将在美国境内被禁止，公众号"打赏"功能也可能受到一定的影响。美国企业在微信平台上的广告营销业务，也有可能受到冲击。

但是，在美国境外运营的美国企业，是否也要全面执行这条行政命令？在美国商务部出台细则之前，这一问题没有明确的答案。可口可乐、耐克、麦当劳等诸多美国企业都在中国市场使用微信平台开展业务，其中包括涉及金钱交易的支付业务。

需要指出的是，禁令如果只是涉及微信的部分功能，执行时就必须依赖母公司腾讯的主动配合。腾讯公司的股份在纽约证券交易所上市，同时在美国市场还经营微信之外的众多其他业务。

强制关闭微信服务器？

如果苹果商店、谷歌应用商店提供微信下载安装服务也被美国政府视为"任何交易"的一种，微信则将蒙受更为沉重的打击。一旦微信遭到"下架"处理，新用户将无法再通过应用商店安装微信，既有用户也无法再通过应用商店获得微信的版本升级更新。安卓系统用户尚可绕开谷歌应用商店自行下载安装微信，苹果手机用户则将囿于封闭式的软件环境而被迫弃用微信。目前，尚不清楚"苹果与微信只能二选一"的局面是否会发生、是否只发生在美国市场。

比"下架"更为强力的手段是关停微信在美国境内架设的服务器。微信的视频通讯、实时支付等功能都需要高速网络连接，因此在全球各地都架设了服务器构成分布式内容网络(CDN)，以便让远距离的内容传输更为优化整合、更加高效。在没有CDN服务器的区域使用微信，用户的手机将不得不自行与遥远的中国境内服务器进行通讯，使用体验将会受到一定的影响。一个月前，印度当局禁用微信时，就迫使腾讯关停了境内的服务器，导致印度境内的微信用户只能勉强收发文字消息。

特朗普颁布的行政命令目前也并未明确微信在美国境内架设服务器是否涉及与美国企业及个人的"交易"。通常，跨国IT企业会租用CDN服务商的服务器，也有可能自己运行CDN服务器。对于前者，租赁合同必然涉及到"金钱交易"；对于后者，服务器机房也不可避免地要与当地的电力供应商等基础设施企业发生金钱往来。

美国会"筑墙"吗？

不过，也有IT业内人士指出，即便微信在美国境内的服务器都被迫关停，美国微信用户的使用体验也不会"断崖式下跌"到印度用户的水平。这是因为美国互联网与其他国家的接口数量及带宽十分庞大，美国微信用户可以借道加拿大、墨西哥的微信服务器。在这种局面下，即便美国政府出台进一步的措施，效法中国建立针对微信的"防火墙"，也很难在短期内成功：中国互联网的对外接口全部集中在少数几个节点，"筑墙"尚且花费了许多年；而美国数以百计的网络对外接口如果都要封堵微信，工程量将会比中国"筑墙"大得多，绝非一年半载能够完成。

此外，如果美国政府要禁用微信的通信功能，还会面临法律方面的重大挑战：它触及到美国宪法第一修正案的"言论自由"条款，极有可能在美国引发违宪诉讼。

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