白宫取消前总统特朗普对国际刑事法院的制裁

（德国之声中文网）布林肯指出，美国继续反对该法院调查与阿富汗或以色列相关事件，但拜登总统新政府致力于对话，而非制裁。德、法两国对此决定咸表支持。

布林肯国务卿重申了美方对调查美军在阿富汗可能犯有战争罪以及对以色列在巴勒斯坦被占领土上的犯罪指控的批评。但他强调，美国新政府希望 "通过与所有相关行为体和国际刑事法院的对话，而不是通过实施制裁 "来解决问题。

美国及其盟友以色列不是国际刑事法院成员。华盛顿曾多次抨击该法院。拜登总统日前亦强调，继续反对法院调查美国公民和非该院成员的盟国国民。但他表示，制裁乃错误途径。

去年9月，白宫宣布对国际刑事法院首席检察官本苏达（Fatou Bensouda）和司法、互补与合作部负责人莫乔乔科（Phakiso Mochochoko）实施制裁。美方此举的背景主要是，国际刑事法院调查美国军人在阿富汗可能犯下的战争罪。特朗普政府的这一决定当时曾受到多个联邦州谴责。

国际刑事法院对拜登政府决定取消制裁表示欢迎。该法院缔约国大会主席德古尔门迪（Silvia Fernandez de Gurmendi）说，她希望与华盛顿的合作进入 "新阶段"。

联邦德国外长马斯（Heiko Maas）也表示宽慰。他说，"今天是国际社会打击有罪不罚现象的好日子"。马斯称，美国取消制裁是 "确保法院独立性 "的重要一步。他表示相信，国际刑事法院现在终于可以不受阻碍地再次集中精力处理严重的国际刑事犯罪行为，并将责任者绳之以法。法国外长勒德里安（ Jean-Yves Le Drian）也对美国的决定表示欢迎。

设址荷兰海牙的国际刑事法院负责追究种族灭绝罪、战争罪和危害人类罪等罪行，于2002年开始工作。美国、中国、俄罗斯等强国都不是该法院成员。此外，因其迄今的大部分调查集中于非洲较贫穷国家的冲突，国际刑事法院受到批评。

本苏达今年6月届任期满。今年2月当选的英国人权律师卡里姆-汗（ Karim Khan）届时将接替她担任国际刑事法院首席检察官。

凝炼／任琛（德新社）

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