白宫发言人感染新冠 10月26日曾与拜登见面

（德国之声中文网）普萨基（Jen Psaki）以书面形式宣布，她的新冠病毒检测呈阳性。这位白宫发言人没有陪同美国总统拜登出访欧洲。

根据普萨基所言，她最后一次见拜登是在上周二（10月26日），而且是在遵循特别防疫措施的情况下。

一开始称是"家庭紧急状况"

拜登上周四（10月28日）启程前往欧洲。他周五在欧洲与教宗会面，之后在罗马出席20国集团峰会，并于本周一开始参加在格拉斯哥举行的世界气候大会。

普萨基在拜登离开华盛顿前几小时才公开取消了她的行程。对于没有与拜登同行，她最初称是因"家庭紧急状况"，没有进一步给出取消行程的原因。

在周日（10月31日）的声明中，她解释说，她家的一位成员的新冠病毒检测呈阳性，她因此开始自我隔离，并在周三、周四、周五、周六都对自己进行了检测，而所有这些测试都呈阴性。然而，周日的测试结果是阳性的。

拜登已经打了加强针

普萨基表示，自上周三开始，她就没有见过任何白宫高级官员。她说，上周二与总统拜登的会面是在室外进行的，保持了安全距离并带着口罩。

拜登早已完成了疫苗接种，并在9月底打了加强针。

普萨基强调，披露自己的新冠测试结果是为了保证最大的透明度。鉴于她已经接种了新冠疫苗，她只出现了轻微的症状，能够继续在家工作。她计划在经过10天隔离和检测结果呈阴性后再返回白宫。

疫苗突破性感染愈加常见

一段时间以来，已经接种疫苗但仍然感染新冠病毒的情况越来越常见，这被称为"疫苗突破性感染"。最近几周，美国政府、国会中出现了数例疫苗突破性感染，例如，国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）。

据专家介绍，这些在接种疫苗后仍被感染的人通常病情较轻或者是无症状感染者。然而，也有例外。

10月中旬，美国前国务卿鲍威尔（Colin Powell）因为新冠并发症去世，享年84岁。据媒体报道，鲍威尔之前已完全接种了新冠疫苗，不过他的身体状况一段时间以来一直不好。

（德新社，路透社，美联社，法新社）

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