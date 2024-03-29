白宫发言人：俄官员是“肥料推销员”

（德国之声中文网）在莫斯科试图将对其郊外音乐厅的袭击与“乌克兰民族主义者”联系起来之后，白宫国家安全发言人周四（3月28日）称俄罗斯官员是“相当好的粪便推销员”。

“我的叔叔曾经说过，最好的粪便推销员往往把样品含在嘴里。”白宫国家安全发言人柯比（John Kirby）对记者说，“俄罗斯官员似乎是很好的肥料推销员。”

在此之前，俄罗斯调查人员表示，他们有证据表明“乌克兰民族主义者”与上周对莫斯科郊区这座音乐厅的袭击有关，该事件造成至少143人死亡。

俄调查人员则认为音乐厅袭击与乌克兰有关。俄罗斯调查委员会说：“通过对被拘留的恐怖分子盘查，研究从他们身上缴获的技术设备，分析金融交易信息，获得了他们与乌克兰民族主义者有关的证据。”

他们说，袭击者从乌克兰获得了大量现金和加密货币。但他们没有提供证据，柯比谴责这是俄罗斯的“无稽宣传”。





人们在克洛库斯市政厅前献花悼念遇难者





ISIS-K声称对音乐厅袭击负责

ISIS-K 恐怖组织声称对上周五的这场袭击负责，该组织是总部位于阿富汗的自称为“伊斯兰国”的分支，该组织还在其宣传频道上发布了似乎显示肇事者现场的视频。

美国在袭击案发生前曾公开警告说，已收到情报称俄罗斯境内的极端分子可能发动袭击。

本周一，俄罗斯总统普京承认“激进的伊斯兰分子”是袭击的幕后黑手，但他再次指责乌克兰可能在其中扮演了角色--尽管基辅方面对此予以强烈否认。

在袭击发生后的24小时内，有11人被捕，包括4名枪手嫌疑人在内的8人被审前拘留。其中7人来自中亚国家塔吉克斯坦，另一人来自吉尔吉斯斯坦。

（法新社、路透社）

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