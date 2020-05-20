白宫发布《美国对华战略》加强对华施压

（德国之声中文网）在美中关系因为新冠疫情再次陷入胶着之际，白宫周三发布了最新对华战略报告，对中国的经济政策、军事扩张、散布虚假信息和侵犯人权等行为做出严词批评。在这份被递交国会的16页报告中，美国白宫呼吁就如何理解以及回应中国领导层"进行根本性重新评估"。



报告引言中写道，美国对中国能深化经济及政治开放的希望落空，北京如今"在全球推广的价值主张，正挑战美国坚信人人都享有盛名、自由和追求幸福的不可剥夺权利的信念"。



报告写道，自1979年美中建交以来，"40年多过去了，这种政策已明显低估了中国共产党限制经济和政治改革范围的意愿。过去20年间，中国的改革放缓、停止甚至倒退" 。



白宫在报告中指出，特朗普政府认为与北京保持象征性和虚饰性的接触"没有价值"。"既然无声的外交努力证明徒劳无功，美国将增加（对华）压力"。



"北京的行为多次表明，它不会为了回应美国的善意做出妥协，其行动不受先前尊重美方利益的承诺束缚。"



报告还指出，中国一直在进行军事扩张、网络攻击，而北京终止掠夺性经济措施的承诺空洞，中国在奥巴马执政时期就承诺停止政府主导的网络盗窃商业机密行为，并在特朗普上任头两年重申了这项承诺。但在2018年后期，美国和十多个国家都通报，中国继续进行网络攻击，侵犯知识产权和获取商业情报。



此外，中国继续在世贸组织中享有"发展中国家"待遇，但却是高科技产品的最大进口国，而且GDP、国防支出和对外投资仅次于美国，对此特朗普政府也表达了不满。



报告还写道，在习近平执政下，中国官员铲除了政治反对者；博主、活动人士及律师遭到不公正的起诉；媒体、大学、企业和非政府组织都受到严格控制；公民及企业成为监视目标；被视为异见人士者遭到任意拘留、酷刑和虐待。



美中近年来频频出现摩擦

特朗普政府提出了一系列反制中国影响力的措施，包括动员美国国内执法机构及学术机构。报告内容指出，为了应对北京发起的挑战，美国政府采取了"竞争性对华政策"，重新评估美国对华战略的优缺点，同时增强对双边摩擦的容忍度。报告写道，美国的目标是保护至关重要的国家利益，根据2017年《美国国家安全战略》（NSS）所阐明的，美国的目标是保护美国人民、国土和生活方式；促进美国繁荣；通过力量维护和平；提高美国影响力。

报告以《美国国家安全战略》的"四个支柱"为基点，提出了具体实践内容。美国司法部将更积极起诉工业间谍活动及审查外国影响，美国国务院将要求中国外交官员事先通报与政府官员和学术机构的接触。此外，美国移民当局将收紧对中国记者申请美国签证的规定，以报复中国驱逐美国记者的行为。



在台湾问题上，白宫战略报告指出未来将继续在《台湾关系法》及美中三个联合公报的"一个中国"政策下，继续与台湾维持强力的非官方关系。报告还写道，中国未能履行公报中的承诺，大规模扩军，"迫使美国继续协助台湾军方维持高度自我防御能力，以防止侵略并且有助于确保地区的和平与稳定"。



在人权问题方面，特朗普政府再次对中国侵犯人权的行为做出批评，并表示将继续支持在中国内外活动的人权捍卫者及独立的民间社会。报告还强调，特朗普政府将"开始采取行动，禁止在新疆使用强迫劳动生产的中国商品进口"。



一名不愿具名的美国高级行政官员对美联社表示，最新的对华战略报告并不表示美国政策发生变化，但它延申了特朗普对华的强硬语气，希望能引起不满中国应对新冠疫情方式的美国选民的共鸣。



美国国务卿蓬佩奥严词批评中国



在白宫发布最新的对华战略报告前，美国国务卿蓬佩奥周三表示，媒体聚焦于目前的疫情危机，却忽视中国共产党带来的挑战。



蓬佩奥批评称："自1949年以来，中国被残忍、专制的共产主义政权统治。数十年来，我们以为通过贸易、科技交流、外交活动、让他们以发展中国家身份加入世界贸易组织，这个政权就会变得与我们更为相似。但这并未发生。"

"我们大大低估了北京在意识形态和政治方面对自由国家的敌视程度。全世界都正在认清这个事实。"



本周三，美国国务院刚刚宣布批准价值1.8亿的对台湾军售，包括18枚重型鱼雷、零部件、辅助与测试设备。美方表示，这项军售计划"将有助提高（台湾）安全，并有助维护区域政治稳定、军事平衡与经济发展"。



张筠青/叶宣（美联社等）

