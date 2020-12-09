白宫发出警告 华为会让巴西在5G「孤立无援」

（德国之声中文网）一位白宫官员周一（8月9日）表示，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上周访问巴西时，针对巴西的5G电信网络使用华为的设备提出了担忧。不过，对於是否使用华为产品，巴西未向美国作出承诺。

美国国家安全委员会负责西半球事务的高级主任冈萨雷斯（Juan Gonzalez）在电话会议上告诉记者，对於巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）向选举的廉政性提出质疑一事，美国有对此施压，美方对巴西进行自由选举的能力有信心。

而针对先前关於美国支持巴西与北约建立伙伴关系以换取在华为问题上合作的报道，冈萨雷斯予以否认。他说，这两个问题之间没有关联，也不存在「等价交换」。

「我们确实支持巴西作为北约全球合作伙伴的愿望，这是巴西和北约国家之间长期深化安全合作的一种方式，」冈萨雷斯说。

「我们会继续关注华为在巴西电信基础设施中的潜在角色，」冈萨雷斯补充说，华为的半导体供应链正面临「重大挑战」，将使它的国际客户「孤立无援」。

他说，巴西在华为问题上「没有向我们做出任何承诺」，不过，美国官员已经敦促巴西和阿根廷建立本土产业，巴西可能得以成为在拉丁美洲和加勒比地区的一个真正的市场推动者。

冈萨雷斯说：「现在，5G市场本质上是一个寡头垄断。 这并不是说市场不运作，而是市场上没有足够的参与者。」

尽管巴西的电信公司已经在很大程度上利用了中国的零组件建立了电信网络，美国仍以安全为由反对巴西使用华为。

华为在2019年被列入美国的出口管制黑名单，并被禁止使用源自美国的关键技术，这也影响了华为设计自己的芯片丶以及从外部供应商采购零组件的能力。

巴西面临内部阻力

极右翼的巴西总统博索纳罗曾和美国前总统特朗普一样反对华为，称该公司与中国共产党和政府共享机密数据。但由于中国是巴西最大的贸易伙伴，博索纳罗面临着来自行业和巴西政府内部的阻力。

冈萨雷斯说，美国官员「非常直接」地表达了对巴西能够在明年进行自由和公平选举的信心，他们也会有适当的保障措施防止欺诈。

他说：「历届选举都没有舞弊迹象，我们强调，要有选举不被破坏的信心之重要性。」

博索纳罗在数周以来一直抨击巴西所使用的电子投票机，他推动采用纸本收据，以便在选举结果有争议时进行计算。

批评者担心，博索纳罗和特朗普一样，正在散播疑虑，以防他在明年的选举中失败。

巴西有着世界第二高的新冠肺炎死亡人数，随着博索纳罗的人气下降，民意调查也显示博索纳罗落后前左派总统卢拉（ Luiz Inacio Lula da Silva,）。不过，两人都没有正式宣布参选。

(路透社等)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。