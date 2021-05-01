 白宫印太事务官：不会声明保卫台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

白宫印太事务官：不会声明保卫台湾

近来美国一些知名学者和人士呼吁华盛顿应该给予台湾更明确的安全保证，但白宫印太事务官却不苟同。

USA Washington - Kurt Campbell

白宫印太事务官坎贝尔 (Kurt Campbell)认为，台海维持现状对美中都是最有利的选项。

DW.COM

在中国加速军事建设的背景下，美国国防部长奥斯汀呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

美国总统拜登周三首次对国会发表的首次演说中，对中国发出了强硬的信号。拜登誓言将维持美国在印度太平洋地区的强大军事存在，并承诺促进技术和贸易的发展。

台湾正副总统蔡英文和赖清德25日在「海内外国是会议」的发言引起国台办强烈回应并在中国媒体发酵，纷纷指蔡英文称要让「台湾成为正常化国家」，是这样吗?

继日前澳大利亚官员警告台海爆发冲突将带来灾难性的影响後，澳大利亚国防部长达顿25日表示，坎培拉在与中国的冲突中不该忽视台湾问题。隔日中国政府即表态称“中国必须统一，也必然统一。”

(德国之声中文网) 白宫印太事务官坎贝尔 (Kurt Campbell)周二 (5月4日)表示，美国不会明确声明在中国进攻时愿意保卫台湾，因为这样的做法有「重大缺点」。

他在接受《金融时报》主办的讨论中表示，在中国日益加强对台湾军事施压时，关注台海局势是对的，但他强调，美中都认知到，台湾保持某种程度的现状才符合两国最佳利益。

坎贝尔认为「战略清晰」不如一直奉行的「战略模糊」有利。过去美国从来没有明确表态，会在中国侵犯台湾时进行军事干预以保护台湾。

但坎贝尔说，美中在台湾问题上的任何冲突都不可能被控制在一个小的地理区域。他说：「我认为冲突将迅速扩大，从根本上破坏全球经济，没有人能够真正预测。」

他也提到，有人担心中国在镇压香港民主后认为自己「逍遥法外」，并在对台湾采取行动时「可能从中得出错误的结论」。但他认为，维护和平与稳定的最佳方式是向中国发出一个综合信息，将外交和美国的国防创新结合起来。

他补充说，预计在未来几个月内将看到与中国在朝鲜和其他问题上的「实际外交接触」，就像美国气候特使克里 (John Kerry)在气候变化问题上和马利 (Robert Malley)在伊朗问题上所做的那样。

坎贝尔说，真正的短期和中期风险来自于「意外和疏忽」，因为美中部队很接近。他说，在华盛顿和北京之间建立信任并确保在危机时刻的沟通非常重要。

他表示，这些预防措施类似于冷战期间采用的检查和保障措施，但他指出，中国一直不愿意使用这些措施。他说：「我们确实有一条热线，众所周知，在我们使用的几次中，它只是在一个空房间里响了几个小时。」但他没有详细说明使用的原因和背景。

观看视频 07:15

系列影片之七：该怎么办？

(路透社等)

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Hong Kong | Flugzeugträger

德语媒体: 习近平是台海局势的最大变数 01.05.2021

《新苏黎世报》认为，尽管从理智的角度，中国不应该立刻攻打台湾，但是被民族主义思潮裹挟的习近平，很可能有着别样的风险认知。《每日镜报》则指出，默克尔退休后，德国将不会再把经贸关系视作对华政策的主体。

USA Hawaii | US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beim US Pacific Command

美国防部长：下一场重大战争将 “非常不同” 01.05.2021

在中国加速军事建设的背景下，美国国防部长奥斯汀呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

客座评论：美中新冷战是美苏冷战的1.5版 26.04.2021

美国参议院外委会日前推出了全面抗中的《2021战略竞争法案》，这份长达近300页的法案被认为是迄今为止民主共和两党在对华政策上走向强化对抗的里程碑式法案，用参议院外委会主席、法案的起草人之一鲍勃·孟南德斯的话说，它“让我们的国家终于可以在权力、政治、外交、经济、创新、军事甚至文化等每一个维度上去面对中国的挑战”，可以把它看作美中新冷战成形的一个标志。

广告

媒体看中国

China Symbolbild Großmacht

德语媒体：“中国陷阱”与“中国情结”

《法兰克福汇报》批评德国企业高管面对中国的人权问题，由于受到经济利益的牵制而不敢发声，是为“中国陷阱”；而《商报》则评论认为，西方对中国的态度从过去的“优越感”转变为被宿命论支配的复杂“中国情结”。  