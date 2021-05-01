白宫印太事务官：不会声明保卫台湾

(德国之声中文网) 白宫印太事务官坎贝尔 (Kurt Campbell)周二 (5月4日)表示，美国不会明确声明在中国进攻时愿意保卫台湾，因为这样的做法有「重大缺点」。

他在接受《金融时报》主办的讨论中表示，在中国日益加强对台湾军事施压时，关注台海局势是对的，但他强调，美中都认知到，台湾保持某种程度的现状才符合两国最佳利益。

坎贝尔认为「战略清晰」不如一直奉行的「战略模糊」有利。过去美国从来没有明确表态，会在中国侵犯台湾时进行军事干预以保护台湾。

但坎贝尔说，美中在台湾问题上的任何冲突都不可能被控制在一个小的地理区域。他说：「我认为冲突将迅速扩大，从根本上破坏全球经济，没有人能够真正预测。」

他也提到，有人担心中国在镇压香港民主后认为自己「逍遥法外」，并在对台湾采取行动时「可能从中得出错误的结论」。但他认为，维护和平与稳定的最佳方式是向中国发出一个综合信息，将外交和美国的国防创新结合起来。

他补充说，预计在未来几个月内将看到与中国在朝鲜和其他问题上的「实际外交接触」，就像美国气候特使克里 (John Kerry)在气候变化问题上和马利 (Robert Malley)在伊朗问题上所做的那样。

坎贝尔说，真正的短期和中期风险来自于「意外和疏忽」，因为美中部队很接近。他说，在华盛顿和北京之间建立信任并确保在危机时刻的沟通非常重要。

他表示，这些预防措施类似于冷战期间采用的检查和保障措施，但他指出，中国一直不愿意使用这些措施。他说：「我们确实有一条热线，众所周知，在我们使用的几次中，它只是在一个空房间里响了几个小时。」但他没有详细说明使用的原因和背景。

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。