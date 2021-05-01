白宫印太事务官：不会声明保卫台湾

近来美国一些知名学者和人士呼吁华盛顿应该给予台湾更明确的安全保证，但白宫印太事务官却不苟同。
(德国之声中文网) 白宫印太事务官坎贝尔 (Kurt Campbell)周二 (5月4日)表示，美国不会明确声明在中国进攻时愿意保卫台湾，因为这样的做法有「重大缺点」。
他在接受《金融时报》主办的讨论中表示，在中国日益加强对台湾军事施压时，关注台海局势是对的，但他强调，美中都认知到，台湾保持某种程度的现状才符合两国最佳利益。
坎贝尔认为「战略清晰」不如一直奉行的「战略模糊」有利。过去美国从来没有明确表态，会在中国侵犯台湾时进行军事干预以保护台湾。
但坎贝尔说，美中在台湾问题上的任何冲突都不可能被控制在一个小的地理区域。他说：「我认为冲突将迅速扩大，从根本上破坏全球经济，没有人能够真正预测。」
他也提到，有人担心中国在镇压香港民主后认为自己「逍遥法外」，并在对台湾采取行动时「可能从中得出错误的结论」。但他认为，维护和平与稳定的最佳方式是向中国发出一个综合信息，将外交和美国的国防创新结合起来。
他补充说，预计在未来几个月内将看到与中国在朝鲜和其他问题上的「实际外交接触」，就像美国气候特使克里 (John Kerry)在气候变化问题上和马利 (Robert Malley)在伊朗问题上所做的那样。
坎贝尔说，真正的短期和中期风险来自于「意外和疏忽」，因为美中部队很接近。他说，在华盛顿和北京之间建立信任并确保在危机时刻的沟通非常重要。
他表示，这些预防措施类似于冷战期间采用的检查和保障措施，但他指出，中国一直不愿意使用这些措施。他说：「我们确实有一条热线，众所周知，在我们使用的几次中，它只是在一个空房间里响了几个小时。」但他没有详细说明使用的原因和背景。
(路透社等)
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