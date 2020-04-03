白宫内讧误封关 43万人从华抵美

（德国之声中文网）全球有超过120万人确诊新冠肺炎，美国有33万例排世界第一。特朗普曾多次称2月初对中国封关有效阻止病毒传播，但有报导指从12月底开始至少43万人从中国直飞美国，反映封关为时太晚。路透社就揭露美国封关前一个月白宫发生内讧，导致封关的决定一再延迟。

《纽约时报》分析航班数据发现，去年12月31日中国首次公开通报境内爆发不明肺炎后，从中国直飞美国的航班有1300班，共有至少43万人入境。他们持不同国籍，大多数于1月抵达美国，从洛杉矶丶三藩市丶纽约丶芝加哥丶西雅图丶纽瓦克和底特律等各大国际机场入境。

值得注意的是，43万人之中有4000多人是从疫情爆发中心武汉直航赴美。

封关后4万人入境 机场检疫松散

1月31日特朗普宣布封关，2月2日实施，除绿卡持有者、美国公民的直系亲属及一些特定人士外，14天内曾到中国的非美国公民禁止入境。

报导指自2月封关后共有279班直航航班从中国飞抵美国，近4万人入境，当中有六成非美国公民；由于大部分美国航空公司已停飞中国，他们所乘坐的主要是中国航空公司派出的班机。目前美中仍有直航航班，过去一周还是有旅客从北京飞抵洛杉矶丶三藩市及纽约。

报导指，近两个月入境的旅客中不少人批评机场检疫松散。有旅客指从北京飞往洛杉矶，被机场检疫人员询问一连串问题，但没有认真为他检查，他入境时没有症状，获告知要自我隔离14日，翌日收到电邮及短信提醒，但其后没有任何跟进。也有美国人从中国飞抵纽约，量体温两次并填写健康申报表后，检疫人员没有问任何问题。

特朗普被指太晚封关

《紐約時報》表示美国封关太晚，成效有限，无助防堵疫情传入。近日有卫生官员指多达四分之一感染者可能从未出现症状，有学者推测在1月20日美国华盛顿州出现首宗确诊病例前，病毒可能已在境内扩散数周，目前无法判断病毒何时开始传入。

白宫12月底知悉武汉疫情

特朗普3月2日在推特说：「我比大家建议的时间，提前许多周对中国封关，因此受到民主党人批评。但这救了很多人的命。」但事实上，封关的决定一拖再拖，要追溯到去年12月底。

路透社揭露，白宫国安会负责协调各部门，在疫情初期制定政策。据两名政府官员透露，国安会早于去年12月31日上午接到美国卫生及公共服务部（HHS）驻北京官员的电邮，指中国爆发不明原因肺炎，中国即将通报世卫。

今年1月3日，中国疾控中心主任高福致电美国疾控中心（CDC）主任雷德菲尔德（Robert Redfield），情绪激动地表示中国疫情正在失控爆发。对此，高福并没有回应路透的查询。

疫情爆发后洛杉矶110高速公路异常安静

副国家安全顾问质疑中国数据

1月初，美国卫生部门开始从美国驻华大使及政府专家等，收集武汉旅客人数丶飞往哪些美国机场等资料，评估封关的利弊。据悉，公共卫生官员不赞成封关，指会转移有限的医疗资源，但副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）质疑中国数据不实，极力推动严格的入境限制。一名前国安会官员形容当日会议激烈，有人「大喊大叫，反映他很沮丧」。

报导指内部分歧导致检测措施迟至1月17日才实施，当天起三藩市丶洛杉矶和纽约三个国际机场对从武汉直飞或转机的旅客进行入境检测。路透引述官员称，博明在一次会议上曾对卫生官员咆哮说，他们的「真的要退一步」，这样才可以从国家安全利益上制定应对措施。

财长担心入境禁令引起市场恐慌

国安会恳求封关 财长反对

1月20日美国出现首宗确诊病例，患者是一名30多岁男子，确诊前五天从武汉回美国。

封关显得越来越迫切。1月24日，博明提出限制来自中国的航班，却遭美国财长努钦（Steven Mnuchin）和白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）反对，指除了会影响股市，更会扰乱从半导体到药物原料等所有行业的供应链。据悉在会议上，博明「恳求努钦等人 」阻止旅客入境。

1月29日，经济顾问委员会向总统提交报告，分析最坏情况下疫情和入境禁令的经济影响。消息人士称该报告支持库德洛和努钦的论点，并「吓坏了所有人」。

1月30日，官员在白宫新成立的抗疫工作小组会议上，继续争辩入境禁令问题。期间，时任白宫署理幕僚长马尔瓦尼（Mick Mulvaney）走进会议室，对包括博明在内的一个小组说：「总统现在要见你。」隔天，特朗普宣布对封关措施。

就上述报导，财政部和白宫发言人均回应路透称，努钦及库德洛没有反对限制中国航班的决定。

截至目前，美国有超过33万人确诊，9600多人病亡。

李澄欣（综合报道）