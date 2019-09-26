白宫公布通话摘要 特朗普要求民主党道歉

(德国之声中文网) 白宫周三(9月25日)公布美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基7月的5页电话摘要。内容中，特朗普总统一再敦促泽连斯基与他的私人律师朱利安尼和美国司法部长巴尔共同合作调查前副总统拜登。

特朗普在电话中说：「关于拜登儿子的话题很多，就是被拜登挡住不起诉，很多人都想多知道一点，所以不论你和总检察长可以一起做点什么，都会是很棒的事。」他也明确提到：「我希望你能帮我们一个忙。」

虽然这个政治丑闻震惊了华盛顿，但特朗普声称，电话中没有「条件交换」(no quid pro quo)，并否认有任何不当行为。泽连斯基周三也表示:「没有人逼我」。他补充说，两位领导人只是愉快地通了电话。

批评者指责，特朗普当时冻结了要给乌克兰的4亿美元（3.65亿欧元）援助。除非泽连斯基对民主党总统候选人拜登进行调查，不然这些援助不会到位。最后这笔款项是在九月中发放。

两人其实不是一开始就谈到这个话题。一直到泽连斯基在电话中表示，有意购买美国的武器，特朗普才将对话转向拜登和一家私人网路安全公司。该公司负责调查2016年俄罗斯在美国总统大选期间，对民主党全国委员会伺服器发动的网路攻击。但通话记录里并未显示特朗普明确表示要阻止军事援助。

众议院情报委员会主席希夫（Adam Schiff）周三在记者会上表示，通话内容比预期来得更有破坏性，反映了外国领导人「黑手党式的勒索」。

但也有共和党议员替特朗普辩护。乔治亚州的议员柯林斯（Doug Collins）发推文说，佩洛西宣布启动调查此事是无效的。他说:「在众议院投票通过之前，没有人可以进行正式调查。」

与此同时，引发丑闻的举报人投诉案已在周三移交给众议院和参议院情报委员会，在周四作证前，国家情报局局长马奎尔(Joseph Maguire)将提供有关指控的详细资讯。

参议院情报委员会的共和党议员萨斯参(Ben Sasse)已经阅读过该项投诉。他认为确实有「令人不安」陈述，共和党员不该只是想着要保护特朗普。

特朗普要求道歉

就在通话摘要发布前，特朗普在推特上发文说，希望民主党人道歉。他说:「民主党人在看到我与乌克兰总统的通话中所说的话后会道歉吗？应该的，这通完美的电话，一定让他们感到很惊讶！」

特朗普声称，民主党人一定以为他与泽连斯基的对话是「来自地狱的一通电话」，但没想到公布的记录证明只是一通无关紧要的电话。

特朗普在联合国的记者会上说:「没有逼迫、没有施压、什么都没有。」他还说，白宫将公布与泽伦斯基首次通话的内容，还会把美国副总统彭斯和乌克兰总统之间的通话都摊在阳光下。

泽连斯基暗示乌克兰愿意配合调查

乌克兰最大的天然气公司布里斯马（Burisma）接受乌克兰检察官调查期间，拜登的儿子亨特·拜登（Hunter Biden）正是该公司的董事。但他从未被指控犯有任何罪行。

时任副总统的乔·拜登（Joe Biden）是奥巴马政府时期主导乌克兰外交的主要官员。他当时敦促基辅解雇该地首席检察官，因为西方国家认为该检查官打击腐败不利。

在与特朗普的通话中，泽连斯基似乎愿意与特朗普私人律师朱利安尼和司法部长巴尔合作，表示他了解情况，并将在9月任命新的检察官针对特朗普提到的公司进行调查。

德国也「中枪」

在与泽连斯基的对话中，特朗普自誇美国对乌克兰的支持，还说欧洲国家，特别是德国应该要做得更多。他说：「德国几乎完全没有帮忙。只是讲讲。我认为你真的应该去问问他们......当我跟默克尔谈话时，她谈到乌克兰，但她什么也没做。」

泽连斯基同意特朗普的说法，并表示美国总统的批评是「1000％绝对正确」。他还表示，已经要求德国总理默克尔和法国总统马克龙在执行对俄罗斯的制裁上做更多的努力。

他说：「他们没有执行制裁，没有为乌克兰发挥应有的作用。」他甚至说，尽管欧盟在逻辑上应是乌克兰最强大的伙伴，但实际上，美国才是。

德国政府发言人拒绝对摘要中的内容发表评论。

根据德国外交部的数据，自2014年以来，柏林已承诺向乌克兰提供3.77亿欧元的双边援助，此外还提供了数亿欧元的贷款。自2014年以来，欧盟和欧洲金融机构也已向乌克兰提供了超过150亿欧元的赠款和贷款。德国和法国也一直把解决乌克兰东部冲突当做外交首要议题。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法西社、德新社)