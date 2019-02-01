白宫：“停战协议”需经特习会当面敲定

在特朗普释放出可能灵活看待中美贸易休战最后期限的信号之后，白宫发言人周三表示，最终协议取决于特朗普和习近平当面会谈，而两位领导人曾经会晤过的海湖庄园就是个“好地方”。
（德国之声中文网）白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）周三在接受福克斯新闻采访时表示，特朗普总统正在考量关于如何对待中美贸易“休战期”即将在3月1日结束的各种可能性。她还强调，最终的协议将由特朗普和中国国家主席习近平当面会谈来决定。
发言人桑德斯指出，美中这两个世界经济大国之间要结束贸易战，需要特朗普和习近平亲自见面会谈才能敲定。她还补充道，特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）也许会是进行这样一次对话的好地点。2017年，特朗普曾经在这里接待过来访的习近平。
周三早些时候，带领美国代表团在北京进行谈判的财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）对媒体记者表示，谈判目前进展尚好（So far, so good）。但他没有透露自己会见了哪些中方官员。
根据《南华早报》2月13日报导，有消息传出中国国家主席习近平可能在周五与美国贸易代表团会面，其中包括美国贸易代表莱特海泽和财政部长姆努钦。也有一说会在本周，但不一定是周五。消息人士指出，习近平也将以中式宴席款待美国代表团。
如果讯息为真，可视为中方向美国释出善意，希望可以加速完成协议，避免关税战进一步升级。
特朗普出新牌
根据原先的计划，在3月1日期限到来之后，如果不能达成协议，美国将对价值2000亿美元的中国商品征收25%的关税（目前税率为10%）。但在最近几天里，特朗普释放出对这个期限灵活看待的信号。他在周二表示，可能「稍微延长」美中贸易谈判期限，也期待与中国国家主席习近平会面，并达成协议。
特朗普的顾问此前曾将3月1日描述为「硬期限」。这是特朗普第一次告诉记者有可能延长。他说:「如果我们快要达成一项协议，「真正」的协议，我可能会考虑把期限延后一点.....但总体来说，我并不倾向于这样做。」
特朗普补充说：「我们在中国议题上的表现非常好。」不过有愈来愈多的美国企业和议员表示希望延后加增关税。
美国持续要求中国做出重大「结构性」政策变革，停止强制转移美国商业机密，遏制北京的工业补贴和保护知识产权。
目前中美双方如未能在3月1日截止日期前达成协议，特朗普将提高价值2千亿美元中国进口商品的关税，从现行的10％增加到25％。一旦成真，消费电子产品到农业部门的成本都会提高。图为1月31日刘鹤在谈判后会见特朗普的画面。
美国议员的看法
俄亥俄州共和党参议员波特曼(Rob Portman)说，他在上周与美国贸易代表莱特希泽讨论了美中谈判。他认为谈判「具有建设性，也很严肃」。
他告诉记者说：「我认为双方正取得进展，希望在3月1日之前能取得足够的进展，至少延迟实施额外的关税。」
在小布什执政期间担任美国贸易代表办公室的波特曼说，特朗普政府目前致力于结构改革。但特朗普不太愿意达成只有承诺增加购买美国商品的协议。
美中贸易全国委员会资深副总恩尼斯(Erin Ennis)表示，达成协议可能需要更多时间，要等特朗普与习近平会面后才有可能。她说「双方都有强烈意愿要达成协议」。
不过特朗普上周才表示他不打算在3月1日截止日期前与习近平会面。
谈判时程
美国贸易代表莱特海泽和美国财政部长姆努钦週二抵达北京，并计划于週四和週五与习近平最高经济顾问、中国副总理刘鹤举行会谈。
週一北京举行中美贸易副部长级新一轮谈判。官员正在讨论如何制定技术细节，包括执行贸易协议的机制。
夏立民/罗法/雨涵 (路透社等)