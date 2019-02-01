白宫：“停战协议”需经特习会当面敲定

（德国之声中文网）白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）周三在接受福克斯新闻采访时表示，特朗普总统正在考量关于如何对待中美贸易“休战期”即将在3月1日结束的各种可能性。她还强调，最终的协议将由特朗普和中国国家主席习近平当面会谈来决定。

发言人桑德斯指出，美中这两个世界经济大国之间要结束贸易战，需要特朗普和习近平亲自见面会谈才能敲定。她还补充道，特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）也许会是进行这样一次对话的好地点。2017年，特朗普曾经在这里接待过来访的习近平。

周三早些时候，带领美国代表团在北京进行谈判的财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）对媒体记者表示，谈判目前进展尚好（So far, so good）。但他没有透露自己会见了哪些中方官员。

根据《南华早报》2月13日报导，有消息传出中国国家主席习近平可能在周五与美国贸易代表团会面，其中包括美国贸易代表莱特海泽和财政部长姆努钦。也有一说会在本周，但不一定是周五。消息人士指出，习近平也将以中式宴席款待美国代表团。

如果讯息为真，可视为中方向美国释出善意，希望可以加速完成协议，避免关税战进一步升级。

海湖庄园 自带表情包的“习特会” “眉飞色舞” 除了特朗普的招待晚宴受到关注外，不少眼尖的网民还戏称，特朗普自带表情包儿。

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 哈罗！ 媒体公布的视频显示，从特朗普以红地毯接待习近平的那一刻起，特朗普似乎显得十分热情。在自己庄园门口前，先是主动上前迎接，接着是人们喜闻乐见的“大合影”。看这张，特朗普口型似乎在说，Hello！

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 不尴尬 此前，默克尔到访美国时想要的“握手”，在习近平这里似乎不费吹挥之力。媒体甚至拍到多次，特朗普主动向习近平伸手。

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 无尽的微笑 除了特朗普的“主动”，媒体也多次捕捉到习近平近乎一致的“微笑”表情。瞧！站在迎接的红毯前，不知道特朗普正兴致勃勃地与习近平说些什么。作为回应，习近平频频点头微笑。

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 你说什么？ 特朗普在招待晚宴中表示，中美将有很好很好的关系。但对于这样的表态，习近平多以微笑回应。这张照片中，习近平先是微笑，接着还是微笑、微笑、微笑……

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 我懂你！ 初次见面，就是认识认识。

海湖庄园 自带表情包的“习特会” 期待未来的发展 多家德媒报道说，两人首轮会谈结束后，特朗普开玩笑的表示，"我们经过了长时间的讨论，但到目前为止，我什么也没得到，绝对没有。"但他接着表示，"我们（美中）之间已经建立起友谊。" “我期待未来的发展。” 看来习近平对这样的表态很满意，这不他又笑了！ 作者: 严严



特朗普出新牌

根据原先的计划，在3月1日期限到来之后，如果不能达成协议，美国将对价值2000亿美元的中国商品征收25%的关税（目前税率为10%）。但在最近几天里，特朗普释放出对这个期限灵活看待的信号。他在周二表示，可能「稍微延长」美中贸易谈判期限，也期待与中国国家主席习近平会面，并达成协议。

特朗普的顾问此前曾将3月1日描述为「硬期限」。这是特朗普第一次告诉记者有可能延长。他说:「如果我们快要达成一项协议，「真正」的协议，我可能会考虑把期限延后一点.....但总体来说，我并不倾向于这样做。」

特朗普补充说：「我们在中国议题上的表现非常好。」不过有愈来愈多的美国企业和议员表示希望延后加增关税。

美国持续要求中国做出重大「结构性」政策变革，停止强制转移美国商业机密，遏制北京的工业补贴和保护知识产权。

美国议员的看法

俄亥俄州共和党参议员波特曼(Rob Portman)说，他在上周与美国贸易代表莱特希泽讨论了美中谈判。他认为谈判「具有建设性，也很严肃」。

他告诉记者说：「我认为双方正取得进展，希望在3月1日之前能取得足够的进展，至少延迟实施额外的关税。」

在小布什执政期间担任美国贸易代表办公室的波特曼说，特朗普政府目前致力于结构改革。但特朗普不太愿意达成只有承诺增加购买美国商品的协议。

美中贸易全国委员会资深副总恩尼斯(Erin Ennis)表示，达成协议可能需要更多时间，要等特朗普与习近平会面后才有可能。她说「双方都有强烈意愿要达成协议」。

不过特朗普上周才表示他不打算在3月1日截止日期前与习近平会面。

谈判时程

美国贸易代表莱特海泽和美国财政部长姆努钦週二抵达北京，并计划于週四和週五与习近平最高经济顾问、中国副总理刘鹤举行会谈。

週一北京举行中美贸易副部长级新一轮谈判。官员正在讨论如何制定技术细节，包括执行贸易协议的机制。

夏立民/罗法/雨涵 (路透社等)