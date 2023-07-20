 白宫：俄罗斯准备攻击黑海民用船只 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2023

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时政风云

白宫：俄罗斯准备攻击黑海民用船只

俄罗斯停止参与黑海粮食运输协议后数日，白宫周三警告，俄军方可能对民用运输船只发动攻击。俄国防部此前宣布，所有通往黑海乌克兰港口的船只均将被视为潜在运送军用物资。

Ukraine | Getreideabkommen | Frachtschiff Tq Samsun von Odessa nach Istanbul

2023年7月17日，一艘土耳其旗帜的运粮船在黑海谷物倡议之下将粮食从敖德萨运往伊斯坦布尔

（德国之声中文网）白宫周三发出警告，俄罗斯军方正在准备可能对黑海的民事运输船只进行攻击。

自本周退出黑海谷物协议以来，俄罗斯已经对敖德萨的乌克兰谷物出口港进行了导弹和无人机袭击。约6万吨粮食在袭击中被毁。

白宫国家安全委员会发言人霍奇（Adam Hodge）在一份声明中说："我们的信息显示，俄罗斯在乌克兰港口附近埋置了额外的海雷。"

俄罗斯国防部已宣布，黑海西北部和东南部的国际水域对运输船只来说是"临时危险区域"。此前乌克兰宣布，尽管俄罗斯退出了协议，仍将继续粮食船只运输。

俄：所有前往乌港口船只均被视为潜在运送军事物资

此前，俄罗斯国防部周三表示，继黑海谷物协定结束后，从莫斯科时间周四凌晨起，将把所有前往黑海乌克兰港口的船只视为潜在运输军事物资。

俄国防部在Telegram发布的声明中宣布黑海东南部和西北部国际水域为航行临时危险区域，称前往乌克兰港口的船只旗帜所代表的国家将被视为冲突中的乌克兰一方。

俄连续第三夜空袭乌港口城市

乌克兰官员称，周四，俄罗斯连续第三夜空袭敖德萨和尼古拉耶夫，造成至少21人受伤。

自周一退出由联合国斡旋的为期一年的黑海谷物协议以来--该协议允许乌克兰运粮船安全通航，俄罗斯加大了对乌克兰黑海港口的导弹和无人机进攻力度。乌军方称，俄军连夜发射了19枚导弹以及派出19架无人机袭击，并称其中五枚导弹和13架无人机被击落。

（美联社、路透社）

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