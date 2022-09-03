 白宫：不会认定俄罗斯为″支持恐怖主义国家″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2022

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新闻广角

白宫：不会认定俄罗斯为"支持恐怖主义国家"

俄乌战争爆发以来，乌克兰政府和议会多次呼吁美国将俄罗斯定性为"支持恐怖主义的国家"。但美国方面显然拒绝了这一要求。

USA | Ukraine-Krieg | Pentagon-Sprecher John Kirby Washington

（德国之声中文网）美国没有计划将俄罗斯列为支持恐怖主义的国家。美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（ John Kirby）周二表示，美国政府并不认为将俄罗斯定性为恐怖主义支持国是一个追究该国责任的有效途径。柯比强调："我们对这一问题进行了认真的评估。"他表示，美国政府对各种可能的后果进行了研判，并同外部专家进行了讨论，最后得出的结论是，这样的定性可能弊大于利，比如不利于非政府组织向乌克兰提供人道援助。

柯比还表示，如果将俄罗斯定性为恐怖主义支持国，也会阻碍乌克兰在条件成熟时同俄罗斯展开谈判的可能。柯比强调，综合以上因素，美国政府最终决定不将俄罗斯定性为恐怖主义支持国。他补充说："这绝不是一个轻率做出的决定。"

乌克兰外长敦促国际社会将俄罗斯列入“支持恐怖主义国家名单。

乌克兰外长敦促国际社会将俄罗斯列入“支持恐怖主义国家名单。

周一晚间，当有记者问及美国是否会将俄罗斯定性为恐怖主义支持国时，美国总统拜登予以了否定的回答。但他拒绝就此做进一步的解释。

此前，乌克兰政府曾呼吁美国采取相关步骤。前不久，拉脱维亚议会已将俄罗斯定性为支持恐怖主义的国家。

美国政府定性的支持恐怖主义国家目前共有四个，分别是叙利亚、伊朗、朝鲜和古巴。古巴是在2021年初被纳入上述名单的。被纳入恐怖主义支持国名单后，这些国家将会遭到相应的制裁，包括不能得到美国的发展援助、军火以及不得开展金融领域的合作。

 

（德新社，法新社）

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