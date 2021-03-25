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客座评论：他们反的不是H&M，而是自己
客座评论：他们反的不是H&M，而是自己
中国爱国网民针对“辱华”企业的怒愤日益激昂，官媒也声称“是时候给这些赚中国人钱的外国品牌立个规矩了”。北京政论家白信认为，目前的这种抵制已经不再仅仅是“东升西降”所透露出来的反西方情绪，而是迅速演化到“反全球化”的决绝。
政治
2021年3月25日
2021年3月25日
客座评论：后疫情时代的“东升西降”
客座评论：后疫情时代的“东升西降”
2021年中国两会结束，外界纷纷把目光集中在香港选举办法的修改。而政论家白信认为，另一个修法动作同样具有重大意义。与此同时，美中竞争以及新冷战的耳语弥漫在北京的两会会场内外。
政治
2021年3月11日
2021年3月11日
客座评论： 自由主义的哀歌：清华大学与北京“最后一个士大夫”脱钩
客座评论： 自由主义的哀歌：清华大学与北京“最后一个士大夫”脱钩
清华法学教授许章润本周一刚刚被警方释放，就被清华大学通知予正式解职且附加开除公职、取消退休金待遇等。消息传来，众皆默然。沉寂已久的北京知识分子对此结果似乎早有预料，许教授年初大疫之际行文也“预感必有新罚降身” 。
政治
2020年7月15日
2020年7月15日
客座评论：第三波义和拳运动是爱国主义？
客座评论：第三波义和拳运动是爱国主义？
在中国，"爱国主义"一向是官方宣传话语中的重要组成部分。而近年来，"爱国者们"的抨击目标也遍及中国内外，乃至全球各地。但是，北京政论作家白信认为，"爱国主义"在中国已经被歧义化、污名化，并且培养出了新一代的拜物教义和"拳民"。
政治
2018年11月27日
2018年11月27日
客座评论：习近平南巡失语 改革开放的终结
客座评论：习近平南巡失语 改革开放的终结
习近平近日在中国南部的视察访问，让许多人联想起邓小平当年的"南巡"。在六四之后保守派气势高涨的背景下，邓的南巡被视为为继续"改革开放"定下基调。而北京政治观察人士白信认为，26年后习近平的"南巡"却可能为这一政策的敲响丧钟。
政治
2018年10月26日
2018年10月26日
崔范之争的政治寓意:"闷声大发财"时代结束
崔范之争的政治寓意:"闷声大发财"时代结束
虽然范冰冰以发布公开检讨书、承诺缴交八亿元税款的方式逃开了刑事指控，范案似乎告一段落。但是，当初举报她的崔永元并没有停下来。北京政治观察家白信认为，崔、范之争的背后隐约闪现出中国政治的“第三条道路”。
文化
2018年10月13日
2018年10月13日
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