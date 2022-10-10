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位于东欧的内陆国家
首都为明斯克
俄乌战争爆发以来，允许俄军过境、却拒绝派兵参战的白俄罗斯始终态度暧昧。不过，明斯克现在公开指责乌克兰“准备袭击白俄罗斯”，并且以此为由宣布和俄军共同组建一支部队。
为了躲避当局的部分动员令，也有一部分俄罗斯人逃到了邻国白俄罗斯，尽管该国被视为普京侵乌战争的同谋。那么，这些俄罗斯人在白俄罗斯的境遇又怎样呢？
来自三个国家的三位获奖者——德国之声评论员Miodrag Soric认为，今年的诺贝尔和平奖向莫斯科发出了一个相当明确的信息。
今年的诺贝尔和平奖被授予公民社会的勇敢参与者。其中一位是白俄罗斯的人权活动家比亚利亚茨基。这位获奖者目前身陷囹圄。同样获奖的还有俄罗斯非政府组织“纪念馆”和乌克兰的“公民自由中心”。
赫尔松占领区的亲俄当局表示，一名主管在“遭遇暗杀”后死亡。近来，莫斯科在该区任命的数名官员成为暗杀目标。此外，英国方面的最新情报指出，俄罗斯已解职了至少6名高级国防官员，显示俄方付出“高昂的战争代价”。乌克兰方面称，俄罗斯继续向白俄罗斯转移部队。同时，四艘运粮船从乌克兰启航，另一艘抵达乌港口。
包括德国在内的35个国家敦促国际体育界更严厉制裁俄罗斯和白俄罗斯体育协会及官员。主管体育事务的联邦内政部一国务秘书强调，此举为 "与乌克兰保持团结的标志"。
即使难民涉嫌非法滞留，也不应因此遭到逮捕。欧盟法院的法官认为，立陶宛准许逮捕非法入境者的相关规定不符合欧洲法律。
乌克兰东部重镇北顿涅茨克已完全被俄军占领。乌克兰方面称，首都基辅再次遭遇俄军空袭，该国总统誓言将夺回所有失地。莫斯科则承诺向白俄罗斯提供可携带核弹头的导弹。
在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。
在国际象棋界，俄罗斯和乌克兰传统上关系密切。乌克兰战争使这一关系岌岌可危。国际象棋联合会宣布暂时开除俄罗斯和白俄罗斯国家队，其自身亦成为关注焦点。
台湾宣布经济制裁白俄罗斯，采取与俄罗斯相同的出口管制措施。台湾外交部长吴钊燮表示，如果未来中国武力侵略台湾，希望国际社会也能够予以制裁。
战火继续延烧，俄罗斯军队显然在试图通过对基辅附近地区加强攻势来进一步围攻这座首都城市。乌克兰方面称，虽然周六计划开通多条人道走廊，但是在包括基辅和马里乌波尔在内的多个地区，不间断的轰炸使得平民撤离行动难以执行。
周日，乌克兰马里乌波尔市再次尝试开启人道主义走廊疏散民众，不过乌方指出，由于俄罗斯的持续攻击，该行动已被取消。乌总统泽连斯基呼吁民众进行抵抗。与此同时，英国副首相拉布喊话中印，希望两国对俄施压。韩国宣布针对白俄罗斯实施出口管制。
3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后逃离基辅等地，辗转来到北京参赛。先前，国际残奥委会迫于内部压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。但中国官方媒体均未报道这一禁赛决定，网管当局也禁止该消息在社媒传播。
由中国官方主导的亚洲基础设施投资银行3月3日表示，暂停与俄罗斯、白俄罗斯的相关业务。此举显示出，因乌克兰战事，俄、白两国正在进一步被国际社会所孤立。
国际残奥委会3月2日刚决定，允许俄罗斯、白俄罗斯的残疾人运动员以“中立身份”参加即将开幕的北京冬残奥会。但这让德国体协等多方不满。该决定在3月3日被逆转。
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