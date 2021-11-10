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白俄罗斯

位于东欧的内陆国家

首都为明斯克

Merkel Putin Telefon Kombobild

默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施 09.11.2021

聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。

卢卡申科手握欧中交通枢纽 经济制裁收效甚微 09.11.2021

白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。

FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确 08.11.2021

白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。 
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 08.11.2021

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

重回冷战？德国之声在白俄罗斯遭禁 30.10.2021

自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。

Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器 24.10.2021

欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
18.09.2017 +++ LENINGRAD REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 18, 2017: Armoured hardware in Zapad 2017, a joint military exercise by the armed forces of Russia and Belarus at Luzhsky. Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS060A95

俄罗斯和白俄罗斯举行20万人联合军演 10.09.2021

10个国家参加此次俄罗斯和白俄罗斯的联合战略军事演习，专家认为这是在回归冷战时期的惯例，上一次的演习是在2017年举行的。
Belarusian Olympic sprinter Krystsina Tsimanouskaya, center left, arrives at Narita International Airport in Narita, east of Tokyo Wednesday, Aug. 4, 2021. (AP Photo/Andrea Rosa)

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅飞往维也纳  04.08.2021

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
白俄罗斯活动家被发现吊死在乌克兰公园

白俄罗斯活动家被发现吊死在乌克兰公园 03.08.2021

一个向逃离白俄罗斯的人们提供援助的非政府组织的负责人被发现吊死在乌克兰首都的一个公园里。他的朋友称他最近被 "陌生人 "跟踪。
Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

白俄罗斯短跑选手拒绝回国 得到波兰的人道庇护 02.08.2021

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。
POSKONYS, LITHUANIA - JUNE 21: Lithuania State Border guard Vytautas Makauskas stands on patrol near the Lithuania-Belarus border line on June 21, 2021 near Poskonys, Lithuania. The Lithuanian government has accused the President of Belarus, Alexander Lukashenko, of illegally allowing refugees from the Middle East trying to reach Europe to pass through its borders. Lithuanian foreign minister Gabrielius Landsbergis said the Belarusian leader is using migration as a weapon against the European Union, which has adopted sanctions against him and the nation. (Photo by Paulius Peleckis/Getty Images)

威胁报复？白俄罗斯被指向欧洲偷运难民  27.07.2021

白俄罗斯曾一再威胁欧盟，要打开边界让来自战争地区的难民进入欧盟。现在看来该国已将威胁付诸行动。 
Quelle: https://www.goethe.de/ins/by/de/ueb.html

白俄罗斯关闭歌德学院 01.07.2021

德国外交部通报说，迫于压力，歌德学院和德国学术交流中心（DAAD）不得不中止其在白俄罗斯的工作。
Lufthansa Airbus A330-300 airliner at Domodedovo International Airport, Moscow Region, Russia YuryxKirsanov PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

德-俄民航争端平息 03.06.2021

本月，俄罗斯当局最初不允许德国汉莎航空公司航班入境；德方反制。不过，相关争议显然已很快化解。

Der weißrussische Journalist Alexander Burakov, der auch mit der DW zusammen arbeitet. Er hat dieses Foto heute für uns gemacht. Er wurde am 8.05 festgenommen und ihm wird die Teilnahme an einer nicht erlaubten Kundgebung vorgeworfen. Rechte: Privat

在白俄罗斯遭拘押德国之声通讯员获释 02.06.2021

2021年5月，亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow ）在从白俄罗斯为德国之声作报道时被捕，20天后释放。在接受采访时，他表示，拘押条件让人 "犹如置身军事监狱"。

Folgen der Sperrung des Luftraums zwischen BY und EU für Eisenbahn- und Autoverkehr, die unser Korrespondent Ales Petrowitsch im Mai gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Bahnhof in Brest, ein Fahrplan am Busbahnhof und ein Landgrenzübergang in Brest.

白俄罗斯出台限制公民出境新规定 01.06.2021

随着明斯克边防局公布新规定，白俄罗斯公民将几乎无法出境。就在越来越多的公民试图离开本国之际，白俄罗斯的长期领导人卢卡申科似乎打算关闭所有出境口岸。

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