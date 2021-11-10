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位于东欧的内陆国家
首都为明斯克
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
白俄罗斯是亚洲和欧洲之间的重要交通枢纽。白俄罗斯独裁者卢卡申科借由地利之便手握重要筹码，使欧洲的经济制裁无法有效发挥效力。
白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。
欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
10个国家参加此次俄罗斯和白俄罗斯的联合战略军事演习，专家认为这是在回归冷战时期的惯例，上一次的演习是在2017年举行的。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
一个向逃离白俄罗斯的人们提供援助的非政府组织的负责人被发现吊死在乌克兰首都的一个公园里。他的朋友称他最近被 "陌生人 "跟踪。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。
白俄罗斯曾一再威胁欧盟，要打开边界让来自战争地区的难民进入欧盟。现在看来该国已将威胁付诸行动。
德国外交部通报说，迫于压力，歌德学院和德国学术交流中心（DAAD）不得不中止其在白俄罗斯的工作。
本月，俄罗斯当局最初不允许德国汉莎航空公司航班入境；德方反制。不过，相关争议显然已很快化解。
2021年5月，亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow ）在从白俄罗斯为德国之声作报道时被捕，20天后释放。在接受采访时，他表示，拘押条件让人 "犹如置身军事监狱"。
随着明斯克边防局公布新规定，白俄罗斯公民将几乎无法出境。就在越来越多的公民试图离开本国之际，白俄罗斯的长期领导人卢卡申科似乎打算关闭所有出境口岸。
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