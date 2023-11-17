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白俄罗斯

位于东欧的内陆国家

首都为明斯克

研究：数千乌克兰儿童被强制送往白俄罗斯

研究：数千乌克兰儿童被强制送往白俄罗斯 17.11.2023

耶鲁大学发布的最新研究结果指出，被俄占领的乌克兰领土有数千儿童被强行转移到了白俄罗斯。报告指出，俄方系统性地识别、运送和重新教育这些乌克兰儿童，而白俄罗斯在其中发挥了推动的作用。

欧盟东部边境难民问题日益严重 04.11.2023

越来越多的难民企图从白俄罗斯进入欧盟国家拉脱维亚，仅今年就已拦截了1万多人，而难民的目的地是前往德国等西欧国家。
诺贝尔基金会撤回对俄、白、伊三国大使发出的邀请

诺贝尔基金会撤回对俄、白、伊三国大使发出的邀请 03.09.2023

诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。俄罗斯和白俄罗斯两国运动员通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会资格的打算落空，国际奥委会宣布“因技术原因不可行”。
中国防长访问明斯克 称白俄是“铁杆”

中国防长访问明斯克 称白俄是“铁杆” 17.08.2023

中国国防部长李尚福和白俄罗斯总统卢卡申科周四在明斯克会面，两人表示要加强两国的军事关系。卢卡申科强调，中白合作“绝不是针对第三国”，并称白俄依靠“朋友”俄、中提供军援。
打造世界第二强军队？瓦格纳雇佣兵训练白俄军队

打造世界第二强军队？瓦格纳雇佣兵训练白俄军队 20.07.2023

瓦格纳首领普里戈津自叛乱失败后首次现身。在一段视频中，他欢迎已抵达白俄罗斯的瓦格纳战士们，他命部队训练白俄特种部队，并暗示接下来会前往非洲。
克里姆林宫：普京在兵变后曾与普里戈津会谈

克里姆林宫：普京在兵变后曾与普里戈津会谈 10.07.2023

克里姆林宫发言人佩斯科夫称，普京邀请了35人参加6月29日的会谈，其中包括普里戈津以及瓦格纳部队指挥官。白俄罗斯总统卢卡申科上周表示，普里戈津已返回俄罗斯，其将士也没有转移到白俄罗斯。
美中情局长：俄乌战争腐蚀普京政权

美中情局长：俄乌战争腐蚀普京政权 02.07.2023

俄罗斯前总理卡西亚诺夫对DW表示，普京的影响力将会因瓦格纳集团的叛变行动而减弱。美国中情局长伯恩斯近日也谈到该问题，并将俄乌战争称之为莫斯科的「战略失败」；伯恩斯还谈到中国，表示中国有意图也有能力重塑国际秩序，而与中国脱钩是一个蠢办法。
普里戈津抵達白俄羅斯 卢卡申科: 普京本要“干掉”他

普里戈津抵達白俄羅斯 卢卡申科: 普京本要“干掉”他 28.06.2023

據白俄羅斯總統說法，瓦格納集團首領普里戈津已抵達白俄。對此，白俄羅斯反對派認為這對當地社會穩定構成威脅，波蘭、立陶宛等國也發出警告。卢卡申科还表示，是他劝说普京不要杀掉普里戈津，“把目光放远一点”。
瓦格纳“烧俄厨子”撤退　然后呢？

瓦格纳“烧俄厨子”撤退　然后呢？ 25.06.2023

俄罗斯瓦格纳雇佣军的叛乱行动引发了莫斯科的安全危机，目前这座俄罗斯首都仍然处于反恐戒备的状态。瓦格纳集团的行动也引起了中国官方和民间舆论的广泛关注。
白俄总统：我们收到的核弹威力是广岛和长崎爆炸的三倍

白俄总统：我们收到的核弹威力是广岛和长崎爆炸的三倍 14.06.2023

白俄罗斯总统卢卡申科表示，白俄罗斯开始接收来自俄罗斯的战术核武器。他说这些核弹中的一部分威力比1945年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹还要高出三倍。
乌克兰网球选手拒与白俄罗斯对手握手引嘘声

乌克兰网球选手拒与白俄罗斯对手握手引嘘声 29.05.2023

乌克兰网球运动员科丝特尤克在巴黎网球公开赛上没有与白俄罗斯对手萨巴伦卡握手。观众将指责的目光投向科丝特尤克，这出乎她的意料之外。
卢卡申科：俄部署战术核武器已经上路

卢卡申科：俄部署战术核武器已经上路 26.05.2023

俄罗斯总统普京早些时候签署了一项法令，允许在其盟友白俄罗斯在该国部署短程战术核武器。流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅警告说，这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全。
国际奥委会支持俄罗斯运动员回归国际体坛

国际奥委会支持俄罗斯运动员回归国际体坛 29.03.2023

尽管乌克兰战争仍在进行，但在满足一定条件下，俄罗斯和白俄罗斯的运动员们将被允许重新参加国际比赛。国际奥委会（IOC）将决定这种规定是否适用于奥运会。
德语媒体：中国担心俄罗斯战败

德语媒体：中国担心俄罗斯战败 04.03.2023

中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。
白俄罗斯诺奖得主被判入狱十年

白俄罗斯诺奖得主被判入狱十年 03.03.2023

白俄罗斯民权活动家、2022年诺贝尔和平奖获得者比亚利亚茨基因为金融犯罪指控，被该国当局判处十年监禁。德国外长表示，明斯克通过政治迫害打击公民社会，“这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是耻辱”。
德语媒体：卢卡申科访华的真正目的

德语媒体：卢卡申科访华的真正目的 01.03.2023

白俄罗斯总统卢卡申科访问中国是不是在执行普京的命令？《世界报》发表长文加以分析；《法兰克福汇报》则在巴塞罗那发回报道，称以华为为代表的中国移动行业正在那里高光亮相。
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