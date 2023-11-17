美中情局长：俄乌战争腐蚀普京政权

俄罗斯前总理卡西亚诺夫对DW表示，普京的影响力将会因瓦格纳集团的叛变行动而减弱。美国中情局长伯恩斯近日也谈到该问题，并将俄乌战争称之为莫斯科的「战略失败」；伯恩斯还谈到中国，表示中国有意图也有能力重塑国际秩序，而与中国脱钩是一个蠢办法。