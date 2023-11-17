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位于东欧的内陆国家
首都为明斯克
耶鲁大学发布的最新研究结果指出，被俄占领的乌克兰领土有数千儿童被强行转移到了白俄罗斯。报告指出，俄方系统性地识别、运送和重新教育这些乌克兰儿童，而白俄罗斯在其中发挥了推动的作用。
越来越多的难民企图从白俄罗斯进入欧盟国家拉脱维亚，仅今年就已拦截了1万多人，而难民的目的地是前往德国等西欧国家。
诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。俄罗斯和白俄罗斯两国运动员通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会资格的打算落空，国际奥委会宣布“因技术原因不可行”。
中国国防部长李尚福和白俄罗斯总统卢卡申科周四在明斯克会面，两人表示要加强两国的军事关系。卢卡申科强调，中白合作“绝不是针对第三国”，并称白俄依靠“朋友”俄、中提供军援。
瓦格纳首领普里戈津自叛乱失败后首次现身。在一段视频中，他欢迎已抵达白俄罗斯的瓦格纳战士们，他命部队训练白俄特种部队，并暗示接下来会前往非洲。
克里姆林宫发言人佩斯科夫称，普京邀请了35人参加6月29日的会谈，其中包括普里戈津以及瓦格纳部队指挥官。白俄罗斯总统卢卡申科上周表示，普里戈津已返回俄罗斯，其将士也没有转移到白俄罗斯。
俄罗斯前总理卡西亚诺夫对DW表示，普京的影响力将会因瓦格纳集团的叛变行动而减弱。美国中情局长伯恩斯近日也谈到该问题，并将俄乌战争称之为莫斯科的「战略失败」；伯恩斯还谈到中国，表示中国有意图也有能力重塑国际秩序，而与中国脱钩是一个蠢办法。
據白俄羅斯總統說法，瓦格納集團首領普里戈津已抵達白俄。對此，白俄羅斯反對派認為這對當地社會穩定構成威脅，波蘭、立陶宛等國也發出警告。卢卡申科还表示，是他劝说普京不要杀掉普里戈津，“把目光放远一点”。
俄罗斯瓦格纳雇佣军的叛乱行动引发了莫斯科的安全危机，目前这座俄罗斯首都仍然处于反恐戒备的状态。瓦格纳集团的行动也引起了中国官方和民间舆论的广泛关注。
白俄罗斯总统卢卡申科表示，白俄罗斯开始接收来自俄罗斯的战术核武器。他说这些核弹中的一部分威力比1945年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹还要高出三倍。
乌克兰网球运动员科丝特尤克在巴黎网球公开赛上没有与白俄罗斯对手萨巴伦卡握手。观众将指责的目光投向科丝特尤克，这出乎她的意料之外。
俄罗斯总统普京早些时候签署了一项法令，允许在其盟友白俄罗斯在该国部署短程战术核武器。流亡中的白俄罗斯反对派领导人齐哈努斯卡娅警告说，这将进一步危及乌克兰和整个欧洲的安全。
尽管乌克兰战争仍在进行，但在满足一定条件下，俄罗斯和白俄罗斯的运动员们将被允许重新参加国际比赛。国际奥委会（IOC）将决定这种规定是否适用于奥运会。
中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。
白俄罗斯民权活动家、2022年诺贝尔和平奖获得者比亚利亚茨基因为金融犯罪指控，被该国当局判处十年监禁。德国外长表示，明斯克通过政治迫害打击公民社会，“这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是耻辱”。
白俄罗斯总统卢卡申科访问中国是不是在执行普京的命令？《世界报》发表长文加以分析；《法兰克福汇报》则在巴塞罗那发回报道，称以华为为代表的中国移动行业正在那里高光亮相。
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