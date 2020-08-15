白俄罗斯: 抗议不止 卢卡申科称普京愿意帮"维稳"

（德国之声中文网）上周日，卢卡申科宣布在总统选举中赢得80％选票获胜，而反对派怀疑他作弊，该国民众在过去数日持续街头抗议。本周六（8月15日），卢卡申科与俄罗斯总统普京通了电话。据白俄罗斯国家通讯社（Belta）报道，卢卡申科在此后表示，与普京进行了长谈，俄罗斯将给予白俄罗斯"全面帮助，以确保白俄罗斯国家安全"。

白俄罗斯与俄罗斯的联系比其他任何国家都更紧密。两国于1999年签署俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立具有统一经济区和军事联盟的"联合政权"。

此前，卢卡申科就曾对外表示，保护白俄罗斯就是保护俄白联盟，而如果白俄罗斯不能抵制住这股抗议浪潮，其将持续蔓延至俄罗斯。

针对周六卢卡申科与普京的通话，克里姆林宫发布声明称，普京在电话中称相信困扰白俄罗斯的动乱很快将得到解决。声明还称，"不应让破坏两国间互利合作的力量利用这些问题"。

连续数日抗议不停息

在首都明斯克，民众周日展开连续第八天的反政府抗议活动。人们高喊“白俄罗斯万岁”，并要求卢卡申科下台。

人们纪念和追悼在与安全部队冲突中丧生的34岁的示威者塔莱科夫斯基

许多人在一个地铁站附近放置鲜花，纪念本周早些时候在与安全部队的冲突中丧生的34岁的示威者塔莱科夫斯基（Alexander Taraikovsky）。人们高喊"谢谢"，警察则保持低调。

周六在白俄罗斯国家电视台外，至少有3000人聚集，他们要求这家官媒对示威进行全面和公正的报道。他们高举标语，上面写着"向人们展示真相"，还有"真理"。30岁的示威者库什纳（Artem Kushner）对美联社说，"生活在一个你可能在和平抗议中被杀害的国家真是太糟糕了。如果政权没有改变，我就会离开这里"。

明斯克的记者柳巴科娃（Hanna Liubakova）表示，目前抗议活动在白俄罗斯各地进行，甚至也在以前从未发生过抗议活动的小镇上。她说，人们不希望俄罗斯插手，希望白俄罗斯可以更独立，"人们打出标语，上面写着'我们可以在没有普京的情况下解决问题'"。

不久前的8月5日，德国之声驻明斯克记者布拉科夫（Alexander Burakov）曾被捕，被判服刑10日。他在周六（8月15日）重获自由。他对德国之声表示自己情况良好，在狱中没有受到虐待。他同时表示，他被捕是白俄罗斯当局阻止独立记者对该国大选进行报道的尝试。

白俄罗斯警方对示威者使用武力

数千人被捕

据官方通报，目前有两名示威者在大选后的抗议中丧生，近7000人被捕。一些人被释放后表示，他们在狱中遭到酷刑和殴打。

8月10日被捕的丘德卡（Pavel Chudka）对德国之声表示，在他已经倒地后，防爆警察对其靠近肾脏的部位进行电击，他之后无法行走，超过一天都无法说话、吞咽。他还说，在被捕后他受到侮辱，警察问他是否喜欢受虐，问他是不是还想再回到街上抗议。

"大赦国际"谴责白俄罗斯当局使用各种残酷手段，试图镇压和平抗议运动。

欧盟周五宣布，白俄罗斯当局对示威者野蛮镇压，欧盟将对相关责任官员实施新制裁。欧盟谴责白俄罗斯警方的行动"令人不可接受"，称这次总统选举"既不自由也不公平"。据俄新社报道，白俄罗斯外长周六则称，无论何种情况，该国会继续与欧盟对话。

卢卡申科呼吁其支持者“保卫国家”

卢卡申科在本周日其支持者的一场集会上表示，不会重新举行选举，称自己并未在选举中舞弊。

据德新社报道，大约3000人参加这次在明斯克市中心的集会。

在集会上，这位白俄罗斯总统还声称，北约在该国西部边境地带部署飞机、坦克，他呼吁其支持者“保卫国家及其独立”。

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