白俄罗斯镇压抗议活动 欧盟将制裁责任官员

（德国之声中文网）在周五（8月14日）的欧盟外长视频会议后，德国外长马斯（Heiko Maas）对记者说，前苏联国家白俄罗斯发生对示威抗议者的野蛮镇压，欧盟将对相关责任官员实施新的制裁。

马斯说，制裁措施的目标和范围尚待确定。外交政策机构将"起草一份清单"。清单提交之后，欧盟国家需要全体一致，逐一批准，制裁才能生效。

瑞典外长林德（Ann Linde）在推特上说，欧盟将推动制裁那些应该为大选舞弊、暴力镇压和逮捕负责的人。

"卢卡申科下台指日可待"

德国智库马歇尔基金会（Marshall Fund）中欧和东欧地区的负责人福布里格（Joerg Forbrig）告诉德国之声，他认为，白俄罗斯总统卢卡申科下台指日可待。

福布里格说："我们看到罢工活动和民众抗议有一个主要诉求：要他下台。"他说，需要观察的一个重点是，卢卡申科下台之后能否和平过渡。

尽管福布里格表示，他认为卢卡申科很快就会下台，欧盟的制裁并不会对卢卡申科带来直接影响，

但制裁仍是欧盟声援白俄罗斯人民的重要标志。

他说，在与欧盟毗邻的白俄罗斯，"欧洲价值观遭到践踏"。

卢卡申科想找普京谈谈

鉴于具有争议的总统选举引发持续抗议活动，卢卡申科周六（8月14日）表示，想找俄罗斯总统普京谈谈。

卢卡申科在会见政府官员时说："针对白俄罗斯的挑衅正在扩大。我们需要联系俄罗斯总统普京，我现在需要与他谈谈。"他说， "因为这已经不只对白俄罗斯构成威胁。"

上周日，卢卡申科宣布赢得80％的选票得以连任。而反对派怀疑他作弊，数千民众上街抗议，已经持续数日。这是卢卡申科1994年掌权以来面临的最大挑战。

白俄罗斯与俄罗斯的联系比其他任何国家都更紧密。两国于1999年签署俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立具有统一经济区和军事联盟的“联合政权”。

卢卡申科还称，保护白俄罗斯，就是保护俄白联盟，而如果白俄罗斯不能抵制住这股抗议浪潮，其将持续蔓延至俄罗斯。

张平/ 王凡（法新社，路透社）

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