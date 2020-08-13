 白俄罗斯镇压抗议活动 欧盟将制裁责任官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2020

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时政风云

白俄罗斯镇压抗议活动 欧盟将制裁责任官员

在白俄罗斯抗议浪潮不息、欧盟外长针对起草白俄罗斯官员的制裁名单达成共识之际，卢卡申科向普京求助，希望受到莫斯科保护，并强调否则这也将对俄罗斯构成威胁。

Minsk Proteste Opposition nach Wahlbetrug (Getty Images/AFP/S. Leskiec)

白俄罗斯反对派针对该国总统卢卡申科的抗议活动

（德国之声中文网）在周五（8月14日）的欧盟外长视频会议后，德国外长马斯（Heiko Maas）对记者说，前苏联国家白俄罗斯发生对示威抗议者的野蛮镇压，欧盟将对相关责任官员实施新的制裁。

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卢卡申科得票率80.2％，竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅9.9%。这位反对党女候选人拒绝承认长期占据总统职位的卢卡申科选举获胜。据报道，明斯克和其他城市发生骚乱，一名示威者丧生。

《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

马斯说，制裁措施的目标和范围尚待确定。外交政策机构将"起草一份清单"。清单提交之后，欧盟国家需要全体一致，逐一批准，制裁才能生效。

瑞典外长林德（Ann Linde）在推特上说，欧盟将推动制裁那些应该为大选舞弊、暴力镇压和逮捕负责的人。

"卢卡申科下台指日可待"

德国智库马歇尔基金会（Marshall Fund）中欧和东欧地区的负责人福布里格（Joerg Forbrig）告诉德国之声，他认为，白俄罗斯总统卢卡申科下台指日可待。

福布里格说："我们看到罢工活动和民众抗议有一个主要诉求：要他下台。"他说，需要观察的一个重点是，卢卡申科下台之后能否和平过渡。

尽管福布里格表示，他认为卢卡申科很快就会下台，欧盟的制裁并不会对卢卡申科带来直接影响，

但制裁仍是欧盟声援白俄罗斯人民的重要标志。

他说，在与欧盟毗邻的白俄罗斯，"欧洲价值观遭到践踏"。

Russland Treffen Aljaksandr Lukaschenka und Wladimir Putin in St. Petersburg (picture-alliance/AP Photo/M. Klimentyev)

卢卡申科宣布在总统选举中获胜后，普京曾经发来贺电

卢卡申科想找普京谈谈

鉴于具有争议的总统选举引发持续抗议活动，卢卡申科周六（8月14日）表示，想找俄罗斯总统普京谈谈。

卢卡申科在会见政府官员时说："针对白俄罗斯的挑衅正在扩大。我们需要联系俄罗斯总统普京，我现在需要与他谈谈。"他说， "因为这已经不只对白俄罗斯构成威胁。"

上周日，卢卡申科宣布赢得80％的选票得以连任。而反对派怀疑他作弊，数千民众上街抗议，已经持续数日。这是卢卡申科1994年掌权以来面临的最大挑战。

白俄罗斯与俄罗斯的联系比其他任何国家都更紧密。两国于1999年签署俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立具有统一经济区和军事联盟的“联合政权”。

卢卡申科还称，保护白俄罗斯，就是保护俄白联盟，而如果白俄罗斯不能抵制住这股抗议浪潮，其将持续蔓延至俄罗斯。

张平/ 王凡（法新社，路透社）

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