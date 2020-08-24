白俄罗斯逮捕反对派领导人

（德国之声中文网）据白俄罗斯反对派报道，在白俄罗斯爆发反对统治者亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukaschenko ）的大规模抗议活动之后，最知名的两位反对派人士奥尔加·科沃科娃（ Olga Kowalkowa ）和谢尔盖·迪列夫斯基（Sergej Dylewski）在明斯克被特别警察塞入囚车带走。当局证实了对2人的逮捕，但是没有解释任何理由。

协调委员会的2位领导人

科沃科娃和迪列夫斯基都是上周成立的协调委员会主席团成员。现在在欧盟邻国立陶宛逗留的总统候选人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）提议成立了协调委员会。最著名的成员是诺贝尔文学奖得主斯维拉娜·亚历塞维奇（Swetlana Alexievich）。白俄罗斯民间社会希望该机构能够与政府对话和规范权力移交。卢卡申科总统本人认为协调委员会是非法的，并多次发出取缔威胁。他称协调委员会成员是"冷却"国家权力的"头脑发热者"。



白俄罗斯贝尔塔国家通讯社援引卢卡申科的话说，在新学年开始时，他要求解雇所有不支持他的老师。根据一些视频消息，很多教育工作者、安全部门成员、外交部雇员和官方媒体的记者早已公开反对卢卡申科。

德外长马斯呼吁卢卡申科正视现实

德国联邦外长马斯（Heiko Maas）在对邻国乌克兰进行国事访问期间呼吁卢卡申科面对其国家现实。马斯表示："在全面爆发抗议活动的这个周末结束之后，卢卡申科必须认清其国家街头的现实以及人民脑海中的现实。" 他呼吁政府维护示威者的权利，避免使用暴力。





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李京慧/洪沙 (德新社、路透社、法新社)

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