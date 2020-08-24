 白俄罗斯逮捕反对派领导人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2020

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时政风云

白俄罗斯逮捕反对派领导人

臭名昭著的白俄罗斯特种警察部队带走了民主运动的两名主要代表。据估计可能与总统卢卡申科宣布将严肃处置国家协调委员会有关。

Belarus Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski (picture alliance/dpa)

被逮捕的两名白俄罗斯反对派领导人

DW.COM

逾10万名抗议者再次聚集在白俄罗斯首都明斯克，要求专制总统卢卡申科下台。政府部署军队严阵以待，表示要保护国家古迹不受抗议者的破坏。

白俄罗斯反政府示威持续，欧盟领袖将召开紧急会议商讨对策。已逃亡至立陶宛的反对派领袖表示，已准备好领导新政府，并呼吁执法人员倒戈支持新政府。

白俄罗斯总统卢卡申科想要在支持者集会中取暖，不过比起反对派抗议活动中涌现的10多万人，他的千人集会相形见绌。他表示，北约正在该国西部边境部署军队。

在与俄罗斯总统普京通话后，白俄罗斯总统卢卡申科称，普京已经表示愿意提供全面帮助，以确保白俄罗斯的国家安全。在卢卡申科宣布大选获胜后，白俄罗斯开始连日大规模的抗议浪潮，近七千人被捕，这是卢卡申科1994年掌权以来面临的最大挑战。

在白俄罗斯抗议浪潮不息、欧盟外长针对起草白俄罗斯官员的制裁名单达成共识之际，卢卡申科向普京求助，希望受到莫斯科保护，并强调否则这也将对俄罗斯构成威胁。

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

卢卡申科得票率80.2％，竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅9.9%。这位反对党女候选人拒绝承认长期占据总统职位的卢卡申科选举获胜。据报道，明斯克和其他城市发生骚乱，一名示威者丧生。

（德国之声中文网）据白俄罗斯反对派报道，在白俄罗斯爆发反对统治者亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukaschenko ）的大规模抗议活动之后，最知名的两位反对派人士奥尔加·科沃科娃（ Olga Kowalkowa ）和谢尔盖·迪列夫斯基（Sergej Dylewski）在明斯克被特别警察塞入囚车带走。当局证实了对2人的逮捕，但是没有解释任何理由。

协调委员会的2位领导人

科沃科娃和迪列夫斯基都是上周成立的协调委员会主席团成员。现在在欧盟邻国立陶宛逗留的总统候选人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）提议成立了协调委员会。最著名的成员是诺贝尔文学奖得主斯维拉娜·亚历塞维奇（Swetlana Alexievich）。白俄罗斯民间社会希望该机构能够与政府对话和规范权力移交。卢卡申科总统本人认为协调委员会是非法的，并多次发出取缔威胁。他称协调委员会成员是"冷却"国家权力的"头脑发热者"。


白俄罗斯贝尔塔国家通讯社援引卢卡申科的话说，在新学年开始时，他要求解雇所有不支持他的老师。根据一些视频消息，很多教育工作者、安全部门成员、外交部雇员和官方媒体的记者早已公开反对卢卡申科。

德外长马斯呼吁卢卡申科正视现实

德国联邦外长马斯（Heiko Maas）在对邻国乌克兰进行国事访问期间呼吁卢卡申科面对其国家现实。马斯表示："在全面爆发抗议活动的这个周末结束之后，卢卡申科必须认清其国家街头的现实以及人民脑海中的现实。" 他呼吁政府维护示威者的权利，避免使用暴力。

观看视频 01:57

白俄罗斯抗争再起

李京慧/洪沙 (德新社、路透社、法新社)

 

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