白俄罗斯诺奖得主被判入狱十年

（德国之声中文网）处于监禁中的的白俄罗斯人权活动家比亚利亚茨基（Ales Bjaljazki）在周五（3月3日）被定罪。比亚利亚茨基共同创办的民权组织Wjasna（意为“春天”）称，现年60岁的比亚利亚茨基因金融犯罪相关罪名在明斯克被判入狱十年。

该组织称，明斯克地方法院认定比亚利亚茨基犯有罪行、资助2020年抗议活动，并且与被司法部门列为“犯罪集团”的非政府组织Wjasna走私现金。

“没有公平的审判”

据报道，同样为该非政府组织工作的三名被告分别被判处九年、八年和七年的监禁。

比亚利亚茨基曾在2月份批评对他和其他人权活动家的审判是“出于政治动机”，他在当时的结案陈词中表示“没有公平的审判”。

Wjasna组织记录了白俄罗斯当局针对民主活动家的行动。比亚利亚茨基因在白俄罗斯反对侵犯人权和滥用权力，于2022年被授予诺贝尔和平奖。然而，他没能在当年12月前往奥斯陆领奖，因为他自2021年7月以来一直被白俄罗斯当局审前羁押。

拥有文学博士学位的比亚利亚茨基于1996年创立了Wjasna，目前仍是其主席。在2011年8月至2014年6月期间，明斯克政权也曾监禁比亚利亚茨基。

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来自柏林的批评

德国外交部长贝尔博克对白俄罗斯的这一判决进行了抨击。她在推特上表示，对比亚利亚茨基及其同僚的审判是一场“闹剧”，呼吁白俄罗斯结束政治迫害行动。她说：“明斯克政权用暴力和监狱来打击公民社会。这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是每日可见的耻辱。”

（法新社，德新社，路透社，天主教通讯社）

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