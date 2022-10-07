 白俄罗斯诺奖得主被判入狱十年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

白俄罗斯诺奖得主被判入狱十年

白俄罗斯民权活动家、2022年诺贝尔和平奖获得者比亚利亚茨基因为金融犯罪指控，被该国当局判处十年监禁。德国外长表示，明斯克通过政治迫害打击公民社会，“这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是耻辱”。

图为比亚利亚茨基（Ales Bjalyazki）2023年1月5日在明斯克的法院听证会上

图为比亚利亚茨基（Ales Bjalyazki）2023年1月5日在明斯克的法院听证会上

（德国之声中文网）处于监禁中的的白俄罗斯人权活动家比亚利亚茨基（Ales Bjaljazki）在周五（3月3日）被定罪。比亚利亚茨基共同创办的民权组织Wjasna（意为“春天”）称，现年60岁的比亚利亚茨基因金融犯罪相关罪名在明斯克被判入狱十年。

该组织称，明斯克地方法院认定比亚利亚茨基犯有罪行、资助2020年抗议活动，并且与被司法部门列为“犯罪集团”的非政府组织Wjasna走私现金。

“没有公平的审判”

据报道，同样为该非政府组织工作的三名被告分别被判处九年、八年和七年的监禁。

比亚利亚茨基曾在2月份批评对他和其他人权活动家的审判是“出于政治动机”，他在当时的结案陈词中表示“没有公平的审判”。

Wjasna组织记录了白俄罗斯当局针对民主活动家的行动。比亚利亚茨基因在白俄罗斯反对侵犯人权和滥用权力，于2022年被授予诺贝尔和平奖。然而，他没能在当年12月前往奥斯陆领奖，因为他自2021年7月以来一直被白俄罗斯当局审前羁押。

拥有文学博士学位的比亚利亚茨基于1996年创立了Wjasna，目前仍是其主席。在2011年8月至2014年6月期间，明斯克政权也曾监禁比亚利亚茨基。

更多阅读——评论：2022年诺贝尔和平奖是对普京的一记耳光

2022年12月在白俄罗斯驻柏林大使馆前的抗议活动，要求明斯克当局释放比亚利亚茨基

2022年12月在白俄罗斯驻柏林大使馆前的抗议活动，要求明斯克当局释放比亚利亚茨基

来自柏林的批评

德国外交部长贝尔博克对白俄罗斯的这一判决进行了抨击。她在推特上表示，对比亚利亚茨基及其同僚的审判是一场“闹剧”，呼吁白俄罗斯结束政治迫害行动。她说：“明斯克政权用暴力和监狱来打击公民社会。这和卢卡申科支持普京的战争一样，都是每日可见的耻辱。”

（法新社，德新社，路透社，天主教通讯社）

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: Human rights activist Ales Bialiatski, founder of the organisation Viasna (Belarus), receives the 2020 Right Livelihood Award at the digital award ceremony in Stockholm, Sweden December 3, 2020. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN./File Photo

白俄罗斯人权活动家和俄乌人权组织获2022年诺贝尔和平奖 07.10.2022

今年的诺贝尔和平奖被授予公民社会的勇敢参与者。其中一位是白俄罗斯的人权活动家比亚利亚茨基。这位获奖者目前身陷囹圄。同样获奖的还有俄罗斯非政府组织“纪念馆”和乌克兰的“公民自由中心”。

HANDOUT - ARCHIV - Undatierte Aufnahme zeigt die Vorder- (l) und Rückseite der Medaille des Friedensnobelpreises, die 1902 von dem norwegischen Künstler Gustav Vigeland enworfen wurde. Der Friedensnobelpreis 2015 geht an das tunesische Quartett für den nationalen Dialog. Das gab die norwegische Jury am Freitag (09.10.2015) in Oslo bekannt. Foto: Berit Roald/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

评论：2022年诺贝尔和平奖是对普京的一记耳光 08.10.2022

来自三个国家的三位获奖者——德国之声评论员Miodrag Soric认为，今年的诺贝尔和平奖向莫斯科发出了一个相当明确的信息。

29.09.2022 The Right Livelihood Awards are presented by Ole von Uexkull, CEO and member of the jury, during a newsconference at Culture House in Stockholm, Sweden on Thursday September 29, 2022. The Right Livelihood Laureates are: Fartuun Ada and Ilwad Elman, ?Oleksandra Matviichuk; Center for Civil Liberties, Cecosesola, and Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO). Photo: Jessica Gow / TT / code 10070 ***SWEDEN OUT***

2022年诺贝尔替代奖得主揭晓: 为新的社会模式而奋斗 29.09.2022

非洲、委内瑞拉和乌克兰的活动人士和组织获本年度“正确生活方式奖”（俗称“诺贝尔替代奖”）。其中，乌克兰人是首次得此殊荣。为新的社会模式而奋斗是获奖者共同特点。

广告

媒体看中国

2月22日，王毅与俄外长拉夫罗夫在莫斯科会晤

德语媒体：中国军援俄罗斯的利与弊?

中国是否真的会军援俄罗斯？这样做的利弊得失又是什么？俄乌战争开打一年多，北京如今在这个议题上究竟有着怎样的战略目标？《每日镜报》以及《时代周报》均对此展开了分析。