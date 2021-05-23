白俄罗斯「诈」弹诱捕記者 引爆欧美怒火

(德国之声中文网) 德国和其他欧盟国家周日(5月23日) 要求白俄罗斯对一架飞往立陶宛的瑞安航空公司班机被强迫改道与降落，以及机上记者普罗塔塞维奇(Roman Protasevich)被拘留一事作出解释。

普罗塔塞维奇是新闻机构Nexta的前编辑，这个媒体以批判白俄罗斯当局和总统卢卡申科著名。

欧盟领导人也对此事件表示震惊，并表示明斯克将被追究责任。德国外交部长马斯也呼吁采取行动让明斯克政府知道有「明确的后果」。

他说：「两个欧盟国家之间的航班在炸弹威胁的借口下被迫降落，这是对欧洲民用航空交通的严重干扰......我们对记者普罗塔塞维奇被这样逮捕的报道非常关注。」

法国外交部勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian )说，这个事件「不可接受」，并呼吁做出「坚定和统一的反应」。

美国也发出强烈谴责，称这对飞机上所有乘客构成威胁，行为「令人震惊」。美国国务卿布林肯呼吁立即普罗塔塞维奇。

欧洲多国强烈谴责

该航班的出发国和目的地国，希腊和立陶宛的领导人最先作出反应。希腊总理米佐塔基斯 (Minister Kyriakos Mitsotakis)说，这个事件是「前所未有的，令人震惊」。他在推特上说：「我们要求立即释放所有乘客。明天的欧盟理事会会议必须加强对白俄罗斯施压。真的是够了！」

立陶宛总统纳塔达 (Gitanas Nauseda)抨击这个事件是「可恶的」。他在推特上说 :「这是史无前例的事件! 一架飞往维尔纽斯的民用客机被强行降落在明斯克。」他抨击白俄罗斯当局是「这一可恶行动的幕后黑手」，定要求立即释放普罗塔塞维奇。他还要求布鲁塞尔和北约采取行动，解决这一问题。

他在给路透社的一份声明中说：「我呼吁北约和欧盟盟友立即对白俄罗斯政权对国际民用航空构成的威胁做出反应。国际社会必须立即采取措施，使这种情况不再发生。」

他也提出了一份计划在欧盟领导人会议上建议的措施清单。这些措施包括：承认白俄罗斯上空的空域不安全，禁止白俄罗斯飞机在欧盟机场飞行，以及国际民用航空组织立即进行调查。他还呼吁「要对该政权进行严重制裁」。

立陶宛国防部长阿努萨乌斯卡斯 (Arvydas Anusauskas )誓言要「查清那架飞机上到底发生了什么事」。他在脸书上宣布，立陶宛正在启动调查。

与此同时，波兰总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki)谴责这次逮捕是 「应受谴责的国家恐怖主义行为」。

欧盟负责人要求明斯克负责

这架往返于两个欧盟成员国之间的航班上的大约171名乘客受到影响。欧盟官员早些时候曾警告白俄罗斯，要将对改道航班的命运负责，呼吁释放所有乘客。

欧盟外交政策负责人博雷尔(Josep Borrell )在推特上说：「我们要求白俄罗斯政府对所有乘客和飞机的安全负责......所有乘客必须能够立即继续他们的旅行。」

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）也对他的说法表示赞同。她在另一条推文中说：「所有乘客必须能够立即继续前往维尔纽斯，他们的安全得到保障。任何违反国际航空运输规则的行为都必须承担后果。」她后来称这次强行改道是「劫持」，将产生后果。

欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel )则说，国际民用航空组织（ICAO）的调查「至关重要」。

联合国下的国际民航组织表示，这一事件可能违反了一项历史悠久的国际航空条约。「国际民航组织对瑞安航空的一架航班及其乘客明显的迫降事件表示强烈关注，这可能违反了《芝加哥公约》。我们期待着有关国家和运营商正式确认更多信息。」

瑞安航空声明

爱尔兰航空公司瑞安航空证实了这一事件，并表示它已被白俄罗斯当局提醒存在安全威胁。它说：「没有发现机上有任何安全问题。」并发出声明表示：「瑞安航空已经通知了相关的国家和欧洲安全和安保机构，我们就这一令人遗憾的延误向所有受影响的乘客真诚地道歉，这不是瑞安航空所能控制的。」

(法新社、路透社)

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