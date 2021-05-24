白俄罗斯记者： 这里等着我的是死刑

(德国之声中文网) 一名目击白俄罗斯记者普罗塔塞维奇被逮捕的乘客周日 (5月23日)告诉自由欧洲电台白俄罗斯部，26岁的普拉塔塞维奇在意识到他乘坐的瑞安航空航班意外降落在明斯克后感到「不安」。

这名乘客说：「在飞机突然转弯后，一个人(普罗塔塞维奇)开始惊慌失措，抓着自己的头。」他说 :「在飞机转向之前，没有任何冲突，没有争吵，什么都没有。」

这位乘客告诉自由欧洲电台，在明斯克着陆后，安全部队将乘客带出去，让嗅探犬小组检查他们的物品。

普拉塔塞维奇的行李被「扔到了跑道上」，他被带到了一边。

这位乘客说：「我们问他发生了什么事。他告诉我们他是谁，还说：『这里等着我的是死刑。』他后来稍微平静了一些，但在颤抖。」据消息人士称，最终，他被军队带走。

遭诱捕前的征兆

反对派领导人齐哈努斯卡娅的助手维亚科卡 (Franak Viacorka ) 对德国之声表示，普罗塔塞维奇在登机前与他联系，告诉他怀疑自己被跟踪。他说：「今天早上，我与拉曼取得了联系......他跟我说，担心有人在雅典机场跟踪他。」

NEXTA还分享了普罗塔塞维奇从雅典发出的短信，他在其中描述了一个说俄语的可疑男子，试图拿取普罗塔塞维奇的旅行证件的照片。

普罗塔塞维奇写道：「他是下一个排队接受证件检查的人，但他只是转身走开......在登机口。」他描述该男子为「中年，身材魁梧，秃头」，并携带一个皮箱。

维亚科卡在接受德国之声访问时，将26岁的普罗塔塞维奇描述为「卢卡申科的个人敌人」，他说普罗塔塞维奇「发布了有关监狱酷刑和监狱状况的抗议视频和图片。他是谈论可怕的侵犯人权行为的最杰出人物之一」。

他告诉德国之声:「我认为我们今天看到的，是他们的报复，是卢卡申科对拉曼和他现在的原则立场的个人报复。」

白俄罗斯声称有炸弹威胁

据白俄罗斯的亲政府媒体报道，总统卢卡申科亲自命令一架米格-29战斗机紧急起飞，拦截瑞安航空的飞机，因为据称机上有炸弹威胁，但最后飞机上没有发现炸弹。

结果，白俄罗斯当局拘留了从希腊前往立陶宛的流亡记者普罗塔塞维奇。他在白俄罗斯面临刑事指控，包括煽动对政府的仇恨。他还被列入该国的「参与恐怖活动的个人 」名单。白俄罗斯反对派领导人说，普罗塔塞维奇在白俄罗斯可能面临死刑。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。