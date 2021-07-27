白俄罗斯短跑选手拒绝回国 得到波兰的人道庇护

（德国之声中文网）白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）周日（8月1日）被该国奥委会官员强行带到东京羽田机场，她拒绝登上离开东京的航班，目前处于安全状态。

据专门支持因政治观点而被专制政权惩罚或者边缘化的白俄罗斯运动员的非政府组织白俄罗斯体育团结基金会（BSSF）称，齐玛努斯卡娅因为公开批评本国体育官员而被带走。

这位24岁的运动员说，白俄罗斯田径协会在没有事先通知的情况下让她参加女子400米接力赛，她表示拒绝。她说自己以前从未参加过该项比赛。

教练命令齐玛努斯卡娅打包回国

齐玛努斯卡娅说，教练在周日来到她的房间，让她收拾行李。随后，她被白俄罗斯奥运队官员带到东京羽田机场。

但她拒绝登机，并通过社交媒体Telegram上告诉路透社："我不会返回白俄罗斯。"

蒂马努斯卡娅向羽田机场的日本警察求助，要求给予她保护。

她还通过发表在白俄罗斯体育团结基金会网站上的一段视频，向国际奥委会（IOC）寻求帮助。

齐玛努斯卡娅在视频中说，"我正处于压力之中，他们未经我同意就想把我带离日本。我请求国际奥委会进行干预。"

齐玛努斯卡娅目前 "是安全的"

国际奥委会表示已经与齐玛努斯卡娅交谈，她目前和一位东京奥组委官员在一起。该声明援引她的话说，她感到 "安全"。

声明说，国际奥委会和东京奥组委将继续与齐玛努斯卡娅和有关当局沟通， "以确定未来几天的安排"。

路透社报道援引一位国际奥委会官员的话说，国际奥委会官方已经与该运动员进行了接触。

日本政府发言人也证实她是安全的。

日本内阁官房长官加藤胜信在记者会上表示，国际奥委会等各方正在努力确认她的意图，日本将与其他机构合作，采取"适当的步骤"来处理此事。

路透社援引一名国际奥委会官员的话说，联合国难民署（UNHCR）和日本警方都已参与此事的处理。

反对派领导人发声

流亡立陶宛的白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）在推特上表示，这位奥运选手 "被政权强迫 "离开奥运会，她"害怕回到明斯克"。

季哈诺夫斯卡娅说，"任何运动员都不应该遭受这样的强迫。“

齐玛努斯卡娅7月30日参加了女子100米预赛

齐玛努斯卡娅周五参加了女子100米预赛，原定周一参加200米预赛，周四参加4x400米接力赛。

她说，她被除名是因为 "我在我的Instagram上谈到了我们教练的疏忽"。

齐玛努斯卡娅在Instagram上抱怨，因为一些队员无法参赛，她被列入了4x400米接力赛。

"我们的一些队友不能前来参加4x400米接力赛，因为她们没有足够次数的兴奋剂测试。"齐玛努斯卡娅在机场告诉路透社。

"教练在我不知情的情况下将我加入到接力赛中。我公开谈论了这件事。“她说，"主教练过来找我，说上面有命令让我离开。”

白俄罗斯的官方回应

在东京的白俄罗斯田径队负责人莫伊塞维奇（Yuri Moisevich）告诉媒体，他们决定对接力赛团队进行调整，但没有立即宣布，是因为不想干扰运动员的赛前准备工作。

莫伊塞维奇说："我们原本打算告诉她一切，并向她解释，特别是她作为一名后备队员。"

白俄罗斯奥委会还在一份声明中说，齐玛努斯卡娅因为医疗建议离开了比赛。声明提到了她的 "情绪和心理状态 "问题。

国际奥委会已要求白俄罗斯国家奥委会做出全面回应。

白俄罗斯体育团结基金会引用齐玛努斯卡娅的话说，她并没有进行医疗检查。

欧洲多国愿意提供帮助

波兰外交部副部长普谢达驰（Marcin Przydacz）在Twitter上说，齐玛努斯卡娅已经获得了 "人道主义签证，如果她愿意，可以在波兰自由地从事她的体育事业"。

捷克外交部长库尔哈内克（Jakub Kulhanek）抨击了这位白俄罗斯运动员遭遇的 "可耻 "情形。

"捷克共和国已经准备好提供帮助。"库尔哈内克说，"我们正在为她提供入境签证，以便她可以向我们申请国际保护。我们在东京的大使馆也准备提供帮助。"

法国欧洲事务部长博纳（Clement Beaune）周一告诉法国国际广播电台，给予齐玛努斯卡娅政治庇护 "将是欧洲的荣幸"。

一位非政府组织消息人士透露说，齐玛努斯卡娅计划周一向德国或奥地利申请庇护。

已经掌权27年的白俄罗斯总统卢卡申科在去年8月的大选中再次获胜，但是这场选举备受争议。他对随后爆发的大规模抗议进行了残酷的镇压。

(法新社、路透社、德新社、美联社)

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