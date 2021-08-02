白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅飞往维也纳 

（德国之声中文网）白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）公开批评教练后担心回国安全，于周三（8月4日）乘坐飞往维也纳的航班离开东京。

24岁的齐玛努斯卡娅于周一在东京的波兰大使馆申请了人道主义签证。 现场照片显示，离开大使馆后，她出现在成田国际机场，戴着太阳镜和口罩，穿着蓝色牛仔裤。

原本预计齐玛努斯卡娅将直接飞往波兰首都华沙，但是在最后一刻她改道前往奥地利首都维也纳。 目前尚不清楚奥地利是否会是她的最终目的地。

上周日，齐玛努斯卡娅在羽田机场和白俄罗斯官员发生激烈争吵，声称她被强制带到机场，但是她拒绝登机回国，并向日本警察和媒体求救。

发生了什么样的争执？

齐玛努斯卡娅上周五参加了女子100米预赛，原定周一参加200米预赛，周四参加4x400米接力赛。

她说，她被除名是因为 "我在我的Instagram上谈到了我们教练的疏忽"。 齐玛努斯卡娅在Instagram上抱怨，因为一些队员无法参赛，她被列入了4x400米接力赛。

"我们的一些队友不能前来参加4x400米接力赛，因为她们没有足够次数的兴奋剂测试。"齐玛努斯卡娅在机场告诉路透社。 "教练在我不知情的情况下将我加入到接力赛中。我公开谈论了这件事。“她说，"主教练过来找我，说上面有命令让我离开。”

白俄罗斯奥委会还在一份声明中说，齐玛努斯卡娅因为医疗建议离开了比赛。声明提到了她的 "情绪和心理状态 "问题。

希望在波兰继续其田径生涯齐玛努斯卡娅否认自己有健康问题，而且在此期间没有医生对她做过医疗检查。

白俄罗斯发生了什么？

近一年来，白俄罗斯政局一直动荡，当局严酷镇压异议人士。

强势领导人卢卡申科被称为欧洲最后的独裁者，他在去年8月的选举中宣称获胜，但是人们普遍认为这场选举结果被人为操纵。

此后，他监禁了数以千计的政治反对人士，他的竞争对手齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）逃亡到立陶宛。 2000多名白俄罗斯体育界人士联署一封公开信，呼吁举行新的选举并释放政治犯，齐玛努斯卡娅是联署者之一。

有前队友称她在抵达日本之前做好避难准备，她驳斥了这一说法。她说："现在发生的一切绝对不在我的计划之内。“ 她的丈夫已经逃到了乌克兰。他们可望在欧洲重逢。

国际奥委员会周二表示，已经开始对齐玛努斯卡娅事件正式调查，并要求白俄罗斯队作出答复。

(美联社、法新社、路透社)

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