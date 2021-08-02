白俄罗斯活动家被发现吊死在乌克兰公园

一个向逃离白俄罗斯的人们提供援助的非政府组织的负责人被发现吊死在乌克兰首都的一个公园里。他的朋友称他最近被 "陌生人 "跟踪。
（德国之声中文网）乌克兰警方周二（8月3日）表示，白俄罗斯活动家希肖夫（Vitaly Shishov）被发现吊死在基辅一个公园里。
警方在一份声明中说："白俄罗斯公民希肖夫......今天被发现吊死在基辅的一个公园里，公园距离他的住所不远。"
警方称已经开始进行谋杀调查，并说他们将追查所有线索，包括可能的 "伪装成自杀的谋杀"。
希肖夫是位于基辅的乌克兰白俄罗斯之家（BDU）的负责人。该组织帮助试图逃离迫害的白俄罗斯人，为他们找到住宿、就业和法律服务。
白俄罗斯总统卢卡申科大肆镇压本国异议人士。和波兰和立陶宛一样，乌克兰成为白俄罗斯人的避难所。
警方说，在当日晨跑之后，这位活动家没有回家，也没有回应手机呼叫。他的伴侣就他的失踪报案。
人权组织Vyasna说，希肖夫的朋友称他最近在慢跑时被 "陌生人 "盯梢。
乌克兰白俄罗斯之家发表声明说，希肖夫受到监视。声明说，"当地信源和我们在白俄罗斯的同道"都提醒该组织有可能发生 "各种挑衅行为，包括绑架和清算"。
"毫无疑问，这是政府安全人员有计划的行动，目的是清除反政府的白俄罗斯人。我们将继续为希肖夫的死亡真相而斗争，"该组织说。
该组织说，2020年秋天，在反政府抗议导致白俄罗斯政府镇压异议人士之后，希肖夫被迫迁往乌克兰。
白俄罗斯去年9月大选引发争议，针对总统卢卡申科的大规模抗议活动不断发生。面临镇压的异议人士逃到了乌克兰、波兰和立陶宛等附近国家。
上周，白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）在社交媒体上批评了体育官员，被强制回国。她公开拒绝，目前已经获得了波兰的人道主义签证。
因为打击表达政治观点的运动员，卢卡申科和他的儿子被禁止参加奥运活动。
（法新社、路透社）
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白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅称，她在公开批评该国体育官员之后被强制带到东京羽田机场。但她拒绝登机并寻求帮助。多个欧洲国家表示愿意，其中波兰已向她提供了人道庇护。
在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。