白俄罗斯活动家被发现吊死在乌克兰公园

（德国之声中文网）乌克兰警方周二（8月3日）表示，白俄罗斯活动家希肖夫（Vitaly Shishov）被发现吊死在基辅一个公园里。

警方在一份声明中说："白俄罗斯公民希肖夫......今天被发现吊死在基辅的一个公园里，公园距离他的住所不远。"

警方称已经开始进行谋杀调查，并说他们将追查所有线索，包括可能的 "伪装成自杀的谋杀"。

希肖夫是位于基辅的乌克兰白俄罗斯之家（BDU）的负责人。该组织帮助试图逃离迫害的白俄罗斯人，为他们找到住宿、就业和法律服务。

白俄罗斯总统卢卡申科大肆镇压本国异议人士。和波兰和立陶宛一样，乌克兰成为白俄罗斯人的避难所。

希肖夫被 "陌生人 "盯梢

警方说，在当日晨跑之后，这位活动家没有回家，也没有回应手机呼叫。他的伴侣就他的失踪报案。

人权组织Vyasna说，希肖夫的朋友称他最近在慢跑时被 "陌生人 "盯梢。

乌克兰白俄罗斯之家发表声明说，希肖夫受到监视。声明说，"当地信源和我们在白俄罗斯的同道"都提醒该组织有可能发生 "各种挑衅行为，包括绑架和清算"。

"毫无疑问，这是政府安全人员有计划的行动，目的是清除反政府的白俄罗斯人。我们将继续为希肖夫的死亡真相而斗争，"该组织说。

该组织说，2020年秋天，在反政府抗议导致白俄罗斯政府镇压异议人士之后，希肖夫被迫迁往乌克兰。

奥运会短跑运动员在东京抗争

白俄罗斯去年9月大选引发争议，针对总统卢卡申科的大规模抗议活动不断发生。面临镇压的异议人士逃到了乌克兰、波兰和立陶宛等附近国家。

上周，白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）在社交媒体上批评了体育官员，被强制回国。她公开拒绝，目前已经获得了波兰的人道主义签证。

因为打击表达政治观点的运动员，卢卡申科和他的儿子被禁止参加奥运活动。

（法新社、路透社）

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