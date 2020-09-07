白俄罗斯政府："失踪"反对派领袖在边境被捕

（德国之声中文网）白俄罗斯反对派人士科列斯尼科娃（Maria Kolesnikowa ）失踪的谜团在继续发酵。周一科列斯尼科娃失踪之后，当局公布消息称她在白俄罗斯与乌克兰的边境因试图非法越境被逮捕。陪同她的两位男士则成功越境。此前，白俄罗斯国家媒体曾报道称，现年38岁的科列斯尼科娃已离开该国。

科列斯尼科娃所属的民主运动协调委员会没有证实这一消息，仅表示不知道科列斯尼科娃和她的两位同事伊万·克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）以及安东·罗德年科夫（Anton Rodnenkov）在何处。同时，协调委员会一位发言人强调，科列斯尼科娃从未打算自愿离开白俄罗斯。

目击者称被推入一辆黑色汽车

在此之前，科列斯尼科娃的家人递交了一份寻人启事。一名目击者曾在社交门户网站Tut.by公布消息称，科列斯尼科娃在周一上午被强行推入一辆黑色面包车。从此她和陪同她的两名男士克拉夫佐夫和罗德年科夫都无法再通过电话进行联系，没有了任何音讯。

科列斯尼科娃和流亡立陶宛的季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）是反对白俄罗斯总统卢卡申科的两位著名反对派人士。科列斯尼科娃失踪后，白俄罗斯内政部曾表示，没有获悉任何有关科列斯尼科娃被逮捕的消息。

尽管如此，西方针对明斯克当局做出强烈反应。德国联邦外交部长马斯对《图片报》表示："我们为科列斯尼科娃女士极其担忧"， "继续进行逮捕和镇压的行径是不可接受的"。负责欧盟外交政策的专员博雷利（Josep Borrell ）说，欧盟希望，"立即释放所有在8月9日被操纵的总统选举前后因政治原因被拘捕的人"。

以强硬手段对付示威者

官方公布的统计数据称，卢卡申科在八月份的总统选举中以80％的得票率第6次蝉联总统。反对派人士则认为此次选举有舞弊行为，因此数周来持续在街头举行抗议活动。白俄罗斯安全部队以强硬手段镇压示威者。据当局公布的消息称，仅在周日的集会上就有630多人被拘留。国家检察院正在对反对党的协调委员会进行调查，多名委员会成员被拘留。

3周前科列斯尼科娃在明斯克的一场示威活动上

立陶宛则发出警告，莫斯科和明斯克正在密切合作；总统卢卡申科准备放弃该国的独立，与俄罗斯签署加深联盟关系的一项协议。立陶宛外交部长林科维修斯（Linas Linkevicius）说："这非常令人担忧。"事态的发展也可能导致俄罗斯军队进驻白俄罗斯。

被许多白俄罗斯人认为是选举合法获胜者的反对派领导人季哈诺夫斯卡娅将在本周二出席欧洲委员会的一次视频会议。并非是欧盟机构的欧洲委员会将介入白俄罗斯的危机。卢卡申科独裁统治下的这个前苏联共和国是唯一没有加入欧洲委员会的欧洲国家。虽然白俄罗斯于1993年递交了申请，但是1997年加入进程被搁置。

李京慧/苗子 (德新社、法新社、路透社)

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