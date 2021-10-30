白俄罗斯“拖鞋革命”领导者被判入狱18年

（德国之声中文网）白俄罗斯国家通讯社报道称，本周二（12月14日），该国反对派人士、网红博主季哈诺夫斯基（Sergei Tsikhanousky）在经过闭门审理之后，被判处18年监禁。

季哈诺夫斯基被剥夺参选资格并被逮捕之后，他的妻子季哈诺夫斯卡娅(Swjatlana Zichanouskaja)宣布代替丈夫参加总统大选。

判决宣布后，季哈诺夫斯卡娅在推特上谴责这一判决是“独裁者公开对他最强大的对手进行报复”。

43岁的季哈诺夫斯基去年5月被逮捕。法庭裁定他犯有组织大规模骚乱和煽动社会仇恨罪。

去年白俄罗斯总统大选前，季哈诺夫斯基曾试图征集选民签名参选总统。他主张反腐，提出的口号是“阻止蟑螂”。“蟑螂”是他给白俄罗斯总统卢卡申科起的绰号。他在车顶上安装了一个巨大的拖鞋模型，寓意着用拖鞋打蟑螂。他开着这辆车到白俄罗斯各地批评卢卡申科，并与民众交流。他的支持者走上明斯克等地街头，手持拖鞋游行。

在这之后不久，季哈诺夫斯基便被逮捕。白俄罗斯官方指责他破坏公共秩序。

反对卢卡申科的派系中被判入狱的不只是季哈诺夫斯基，资深政治人物斯塔特克维奇（Mikola Statkevich）被判入狱14年。2010年他曾经竞选总统，后来被以组织群众暴动、“个人暴力”和违抗公务人员等指控被判入狱6年。2015年获释，但被禁止参加2020年的总统大选。

29岁的洛西克（Igor Losik）被判处15年监禁。他被指控使用通讯软件Telegram煽动暴乱。

季哈诺夫斯卡娅表示，判决是“非法的，不可接受”。

她在一段视频中说：“我会一直为我的爱人辩护，他是数百万白俄罗斯人的领袖。”

她说：“我会努力做一些非常困难的事——也许是不可能的事，这会让我们在一个崭新的白俄罗斯重新相见的时刻更近来临。”

今年8月初，白俄罗斯总统大选计票结果揭晓后，季哈诺夫斯卡娅表示不承认选举失败，她和她的支持者指责当局有选举舞弊行为。后来她离开白俄罗斯进入邻国立陶宛，她说留在白俄罗斯已经无法确保人身安全。

（德新社、法新社）

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