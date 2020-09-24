白俄罗斯抗议持续 外国记者被禁止采访

在白俄罗斯，总统亚历山大·卢卡申科的反对者再次走上街头举行抗议活动。数以万计的人周日在首都明斯克集会。与此同时，官方再次收紧对新闻媒体的管控，包括德国之声记者在内的外国记者也受到波及。
（德国之声中文网）在明斯克，警察使用高压水炮对付示威者并逮捕多人。和此前的几个周日一样，当局动用了大规模的安全部队和装甲车。为了阻止抗议者涌入，警方还限制人们使用移动互联网和公共交通。
在示威活动开始前，组织方宣布此次抗议是专门为"政治犯"举行的。他们呼吁示威参加者游行至明斯克的奥克雷蒂纳监狱。这里关押着此前抗议集会中被逮捕的一些示威者。示威者通过通信服务Telegram中的反对派频道 Nexta Live 进行联络，该服务现在已经有 200 多万人订阅。
据反对派频道 "Nexta "消息，白俄罗斯当局已经对卢卡申科（Alexander Lukaschenko）的反对者--包括活动人士和博客作者启动了250多起刑事诉讼。报道称，"当局把这些人当做人质。" " 我们没有忘记他们，我们要求所有政治犯获得自由！"
布鲁塞尔和华盛顿对白俄罗斯政府和政府官员实施制裁数天之后，明斯克爆发了这次示威活动。欧盟制裁了约40名白俄罗斯官员，其中包括内务部长及其副手、警察、法官和拘留中心负责人。作为回应，白俄罗斯宣布已经拟定了制裁欧洲官员的名单，但没有透露相关人员的姓名。
从大选以来，白俄罗斯就大规模限制记者的报道。目前，明斯克当局已宣布所有外国记者的采访证无效。德国之声记者尼克·克诺里（Nick Connolly）在推特上写道，所有国际媒体之前的采访资格都立即被取消，所有外国记者必须重新申请，在申请获批前无法继续工作。
自8月9日总统选举以来，每个周末都有数万白俄罗斯人举行示威，反对执政26年的总统卢卡申科。他们指责总统选举舞弊，要求重新选举。示威者坚信流亡的反对派领导人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja ）才是这次选举的真正获胜者。
季哈诺夫斯卡娅寻求与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）等西方领导人接触。周二她将在柏林与德国总理默克尔（Angela Merkel ）会面。
李京慧/苗子 (法新社、德新社、路透社)
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尽管他已宣誓就任，欧盟仍不承认卢卡申科是白俄罗斯新届总统。欧盟外交委员博雷尔周四（９月２４日）表示，鉴于白俄罗斯"总统选举结果作弊"，"所称的就职宣誓"没有"任何民主合法性"。英国政府宣布将实施制裁。卢卡申科驳回批评。