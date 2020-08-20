白俄罗斯抗争再起 波罗的海国家人链支持

(德国之声中文网) 8月23日，数万名抗议者走上明斯克街头，再次针对白俄罗斯政府发起大规模示威活动，要求总统卢卡申科下台。

他们披着红白相间的反对派旗帜来到独立广场，高呼口号反对在8月9日争议大选中胜出的卢卡申科。官方没有统计人群规模，但美联社估计有15万人参加。

德国之声驻白俄罗斯首都的记者康诺利 (Nick Connolly)说：「这是一场巨大的示威活动，坦白地说，这在几个月前的白俄罗斯是无法想象的。」他在现场报导，在军队宣布将保护纪念碑后几分钟，人们涌入独立广场，准备开始游行。现在的问题是，「军队是否会对手无寸铁的抗议者使用武力」。

卢卡申科态度依旧强硬

白俄罗斯国家通讯社的视频显示，一架政府直升机降落在总统官邸的空地上，抗议者已经转移到这里。卢卡申科似乎手持似乎AK-47自动步枪下机。

当地新闻机构一度在社交媒体上发布视频，显示水炮车和带着盾牌的防暴警察向独立广场移动，不过抗议活动最终顺利举行并通过独立广场。

自投票争议导致抗议爆发以来，当局已经逮捕了近7千人，抗议组织者指称，警方对被拘留者施以酷刑和虐待。

其中一名曾担任选举观察员的示威者说，他对卢卡申科声称获得80%的选票感到 「震惊」。他告诉德国之声：「这个结果是一个公然的谎言。数字偏差太大，你不能说选举是公平的。我不能原谅这一点。」

白俄罗斯宗教领袖日前呼吁当局克制，并要求牧师接触被监禁的抗议者。但卢卡申科说：「我对宗教教派的立场感到震惊」，他警告这些宗教领袖不要指望国家会对局势「保持冷漠」。

在950万白俄罗斯人中的大多数人是东正教徒，15%是天主教徒。

出动军队「保护古迹」

白俄罗斯国防部周日 (8月23日)宣布，将部署军队保护国家纪念碑不受抗议者的破坏，表示任何在这些遗址附近的骚乱都不会被容忍。

白俄罗斯国防部表示会全力保护他们称为「神圣之地 」的二战纪念碑，并下令关闭明斯克市中心的4个地铁站。

康诺利说：「军队部署的消息让这里的人们感到愤怒。到目前为止，只有防暴警察被用来对付抗议者。目前还不清楚这些士兵是否愿意对手无寸铁的示威者使用武力。」

当被问及卢卡申科是否会再次诉诸暴力时，其中一名抗议者告诉德国之声：「现在，不会，但（未来）有可能，因为我们的总统非常疯狂。」

8月22日，白俄罗斯国家通讯社援引卢卡申科的话说，他命令国防部长在访问该国与波兰边境附近的格罗德诺军事基地时，颁布 「最严格的 」军事措施。

卢卡申科近日再次声称，驻波兰和立陶宛的北约部队正在白俄罗斯边境附近「蠢蠢欲动」，北约领导人则出面否认。

波罗的海国家人链支持

8月23日，在著名的波罗的海之路抗议活动31周年之际，数千人在立陶宛组成了一条人链，表示对白俄罗斯抗议者的声援。

波罗的海之路是该地区历史上著名地抗议行动，当时数百万人组成了一条人链，穿越立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚，长达600公里，表达他们对独立的渴望。

23日的活动中，预计有数千人加入从立陶宛首都维尔纽斯到白俄罗斯边境约30公里的人链中。

立陶宛总统瑙塞达 (Gitanas Nauseda)等重要政治人物也加入了示威者的行列。

他在推特上表示：「30年前，立陶宛人与他们的拉脱维亚和爱沙尼亚兄弟一起排成一条人链，透过波罗的海之路发出了自由的信息。今天，白俄罗斯人正在向世界发出他们的信息：他们想要自由。」

拉脱维亚也举行了示威活动，数百名抗议者沿着与白俄罗斯的边界游行，并在皮德鲁亚村形成了一条人链，白俄罗斯边防军在边界严密观测。

主要组织者瓦瓦雷 (Inese Vaivare)告诉皮德鲁亚欢呼的人群：「这是我们波罗的海地区声援白俄罗斯全体人民的方式。」

爱沙尼亚首都塔林和布拉格著名的查理大桥也都有人链抗议的计划。

白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅(Svetlana Tsikhanouskaya)表示支持这三个邻国的行动。她说:「这不仅对我来说意义重大，而且对所有的白俄罗斯人民来说都是如此，他们感受到了这种支持......。这是非常美丽的。」

季哈诺夫斯卡娅在卢卡申科宣布赢得总统选举后逃亡至立陶宛，她敦促抗议者继续向当局施压，称 「继续团结起来为权利而斗争很重要」。

她告诉法新社记者:「当局要明白 我们不是抗议运动......我们是大多数人，我们不会走开，我们已经不怕他们了。」

欧美与俄国角力

欧盟已表态拒绝接受白俄罗斯的选举结果，并誓言要对政府镇压抗议者的行为进行制裁。欧盟高级外交官博雷尔 (Josep Borell)警告，不应允许白俄罗斯成为 「第二个乌克兰」，并表示有必要会针对卢卡申科采取行动。

俄罗斯外长拉夫罗夫周日抨击了季哈诺夫斯卡娅，并称她的方案 「既没有建设性，也不以对话为目的」。

他警告说，反对派要求卢卡申科下台是在将白俄罗斯推向类似委内瑞拉的局面。他还说，并无证据显示卢卡申科没有胜选。

据俄新社报道，莫斯科呼吁白俄罗斯进行全国对话来解决政治僵局。

美国副国务卿比根 (Stephen Biegun)定于下周访问白俄罗斯的邻国立陶宛，此行他还将在俄罗斯停留，就白俄罗斯选举风波进行会谈。据法新社报道，比根计划与季哈诺夫斯卡娅进行会晤。

邹宗翰/杨威连（路透社、法新社、德新社)



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