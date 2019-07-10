白俄罗斯总统卢卡申科：独掌大权25年

（德国之声中文网）他现在排第一了。自今年3月哈萨克斯坦总统纳萨尔巴耶夫辞职，白俄罗斯总统卢卡申科成为后苏联地区在位最久的国家元首。本周三，现年64岁的这位蓄络腮胡的独裁者执政满25年。

威权型"国父"

1994年7月10日，身为一家大型集体农庄负责人的卢卡申科当选为白俄罗斯首任总统。其时，这个位于欧盟东部边界的前苏联加盟共和国独立才3年。那时，老百姓亲昵地称卢卡申科为"Batjka"（父亲）。作为总统，他迄今保持着这一"国父"形象。他会关心牛是否有足够的饲料吃，是不是干净。典型的卢卡申科。今年3月，在视察一家集体农庄时，他表现出的便是这一风格，--因动物饲养方式残酷而撤换了多名官员，其中包括农业部长。

谈起卢卡申科，人们常会听到这一说法：他使这个1000万人口的国家始终保持了某种"小苏联"面貌。它指的是，该国相对成功的工农业受惠于国家资助、尤其受惠于与俄罗斯结成的政治联盟。不过， 这一点也导致某种依赖性，俄罗斯方面乐于将其作为施压手段。比如，莫斯科对白俄罗斯奶制品的进口就实施了限制。

2012年4月卢卡申科在明斯克一处建筑工地

强烈的个人化威权治理属于其执政风格的阴暗面。卢卡申科在执政中倚重克格勃（国家安全委员会），直到今天，白俄罗斯依然像从前的苏联那样称呼该机构；他假手公投更改法律和宪法，以获得更多权力、不受限制地再度当选；议会被削权、自由主义反对派被打入冷宫；媒体受到严格管控；一些反对派政治人物销声匿迹、抗议受到镇压。

政治问题专家、卢卡申科传记作家喀尔巴列维奇（Valerij Karbalewitsch）在接受德国之声采访时指出，白俄罗斯形成威权统治有两大原因：一是，卢卡申科权力欲极强、不愿有任何限制；二是，在社会上，存在着一种苏联意义上的秩序要求。

在西方，卢卡申科曾被视为"欧洲最后的独裁者"，欧盟曾对他及其手下的精英们实施制裁。

2014年后逐步靠拢西方

不过，最迟从俄罗斯2014年对乌克兰采取咄咄逼人的做法以来，这样的时代逐渐告终。在相关危机中，卢卡申科保持中立立场，并因在白俄首都明斯克主办东乌克兰谈判而在国际上赢得名声。这位总统还让若干反对派人士重获自由，并由此为欧盟2016年取消制裁打通了道路。

尽管这样，白俄罗斯依然不是民主制国家 。联合国白俄罗斯人权状况特别报告员指出，在该国，人权仍继续遭到大量侵犯。

今年2月，重新靠拢西方的进程曾达高潮。当时，卢卡申科计划出席慕尼黑国际安全会议，但行程临时取消。相关消息是在卢卡申科与俄罗斯总统普京会晤后传来的。这引起关于两者间可能有联系的猜测。

2019年2月普京和卢卡申科在索契滑雪

俄罗斯加大施压

卢卡申科从一开始就致力于同俄罗斯建立一种特殊的密切关系。1997年，他和普京的前任叶利钦建立了俄罗斯-白俄罗斯联盟。不过，这一两国联盟迄今更多地还是纸面上的。白俄罗斯也是欧亚经济联盟的创始国之一。该联盟是普京钟爱的一个项目，其目标是，重新融合前苏联各加盟共和国。

不过，数月来，卢卡申科感受到了来自莫斯科的不断加大的压力：捆绑更紧。比如，俄罗斯的经济政策导致白俄减少了从俄罗斯石油的进口、加工、继续销往西方中的获利。也有消息称，克里姆林宫意欲重新激活俄白联盟项目，从而使普京能再度胜选。蝉联一届后，普京2024年将不再度竞选总统一职。

不过，即使有这样的计划，卢卡申科也已表示了拒绝的态度。他以不同寻常的措辞严厉批评了俄罗斯，但回避直接攻击普京。

对卢卡申科的最大挑战或许还在前面：他的下台。前不久，他宣布，下届总统选举将按计划于2020年举行。他非常可能再次竞选。在《卢卡申科传》中，喀尔巴列维奇写道，卢卡申科成了他自己创造的那一体系的"人质"，他"别无其它选择，只能试图终生掌权"。喀尔巴列维奇指出，卢卡申科若下台意味着政权更迭，而人们几乎难以想象何人能当继任者。