 白俄罗斯总统卢卡申科将访问中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2023

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白俄罗斯总统卢卡申科将访问中国

白俄罗斯政治强人卢卡申科将从2月28日至3月2日访问中国。中国表示希望与白俄罗斯深化政治互信。

Belarus I Präsident Lukashenko - 9th Forum

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹周六（2月25日）表示，应中国国家主席习近平邀请，白俄罗斯总统卢卡申科将于2月28日至3月2日对中国进行国事访问。

此前一天，中国外长秦刚在与白俄罗斯外长阿列伊尼克（Sergei Aleinik）通话时表示，中国愿与白俄罗斯深化政治互信，并将继续支持白俄罗斯"为维护国家稳定和发展所作努力"，"反对外部势力干涉白内政和对白实施非法单边制裁"。

白俄罗斯与俄罗斯接壤而且关系密切，去年曾允许俄罗斯借道其领土攻击乌克兰。

卢卡申科是俄罗斯总统普京的亲密盟友。他在2020年的选举中以压倒性得票率连任，引发大规模抗议。白俄罗斯当局以激烈手段镇压抗议活动，成千上万人遭到逮捕、权益受到侵犯，无数人被迫流亡，其中包括被认为如果公平计票本可赢得2020年总统选举的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）。

季哈诺夫斯卡娅的丈夫季哈诺夫斯基也曾登记参加2020年总统大选但被捕入狱，她于是代夫参选。季哈诺夫斯卡娅目前居住在维尔纽斯。据人权组织和美国驻明斯克大使馆统计，季哈诺夫斯基及超过1000名政治犯仍被关押在狱中。

近期有报道指出，俄罗斯计划在2030年前并吞白俄罗斯

习近平和卢卡申科最后一次会面是2022年9月在乌兹别克斯坦，双方宣布建立"全天候全面战略伙伴关系"。

（法新社、路透社）

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