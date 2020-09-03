白俄罗斯反对派领袖失踪

(德国之声中文网) 白俄罗斯反对派政治家玛丽亚·科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）现在失踪，具体情况不详。俄罗斯新闻社报道说，这可能是一起绑架事件，警方正在调查。但白俄罗斯民主运动协调委员会则表示，科列斯尼科娃很可能已被捕，其手机已关机。她的工作人员克拉夫佐夫（Ivan Kravzov）和罗德嫩科夫（Anton Rodnenkov）也失联。

据互联网门户网站tut.by报道，一位女目击者称，看到几名穿着黑色衣服的男子在明斯克市中心将科列斯尼科娃推上了一辆小面包车。对目击者的说法，民主运动协调委员会迄今未予证实。

现年38岁的科列斯尼科娃是反对派领袖斯韦特兰娜·季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）的亲密盟友之一。后者是反对总统卢卡申科（Alexander Lukaschenko）的最知名人士。 季哈诺夫斯卡娅目前在立陶宛流亡，科列斯尼科娃此前则在明斯克筹备成立一个新的反对党。

这位前文化产业经理人曾为准备在总统大选中挑战卢卡申科的前银行行长巴巴里科（Viktor Babariko）工作，但是巴巴里科在大选前便被逮捕。科列斯尼科娃同时也是正在受到检察院调查的民主协调委员会的成员。现在，该委员会的多名成员被警方逮捕。

科列斯尼科娃频繁现身抗议活动中，并赢得示威者的欢呼声。周日，她还与明斯克的数万名反政府民众一起走上街头示威游行。

白俄罗斯周日(9月6日)有约十万人走上街头抗议选举不公，要求长期执政的总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)下台，爆发警民冲突。人权组织维阿斯纳(Viasna)估计首都明斯克有175人被捕，在全国有约250人被捕；白俄罗斯内政部则证实当局拘留超过100名抗议者。

大批抗议者不顾当局警告，挥舞着红白相间的反对派旗帜，高唱反对卢卡申科的歌曲。白俄罗斯独立媒体Tut.by报导，到了傍晚，至少有十万人聚集在总统府「独立宫」外面的胜利者大道上，并与警方发生冲突。

在现场报导的德国之声记者康诺利(Nick Connolly)表示，警察在抗议接近尾声时，大规模拘捕示威者: 「大约在最后的10到15分钟，我看到年轻人试图躲进人群，逃避蒙面的便衣警察...警察们驾驶的车辆没有车牌，也没有任何标记。」

另外一些视频显示，警察一度用警棍殴打示威者，再将示威者带上没有车牌的不明车辆。

反对派领袖呼吁民众团结

政府的武装车辆从抗议当天清晨开始就出现在明斯克街头。内政部此前曾公开警告人民「不要参与未经批准的集结，这是违法的!」内政部也说，警方将采取「必要措施」防止类似行为发生，也不会允许违反公共秩序的行为。

然而，流亡立陶宛的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅(Sviatlana Tsikhanouskaya)通过录像，呼吁白俄罗斯民众不要退缩: 「记住，我们团结起来的时后是强大的。」

德国之声记者康诺利分析指，当局除了镇压示威，还试图加强舆论宣传以消除反对意见，例如传播卢卡申科手持自动步枪的图像，但这些举动都取得反效果，「人们正在嘲笑这个政权，而不是害怕它，上街人数也越来越多」。

格罗德诺的冲突

除了首都明斯克以外，在其他城市如格罗德诺(Hrodno)、布列斯特、莫吉廖夫、戈梅利和维捷布斯克等，也发生了相应的抗议活动。

Tut.by分享的视频显示，格罗德诺有数千人参与示威。一些人被催泪瓦斯击中后，与警方发生肢体冲突。

柯列斯尼可娃(Maria Kolesnikova)是反对派一个协调卢卡申科请辞的组织领导人。她对美联社表示，就算出动军事武器、水砲车、宣传战或拘捕行动，也无法阻止人群抗议，「大部份白俄罗斯人都希望让政权和平转移，我们会不厌其烦的提出这项要求」。

她也强调，有更多人在周日不畏风雨、无惧当局威胁，出现在明斯克街头，因此她认为抗议还会持续，最终反对派会赢得胜利。

白俄罗斯总统卢卡申科已经掌权26年，在8月9日的选举后，他宣称以80%的优势胜选。这项结果引发争议，数周来成千上万的人走上街头，要求他辞职。尽管警方进行了大规模的镇压，逮捕、殴打与虐待数千人，抗争仍然持续。

张慈/李澄欣(法新社、德新社、路透社)

观看视频 02:23 分享 白俄罗斯的抗议老奶奶 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3hx0J 白俄罗斯的抗议老奶奶

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。