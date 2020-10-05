白俄罗斯反对派获萨哈罗夫人权奖

（德国之声中文网）今年的萨哈罗夫人权奖获奖者是白俄罗斯的反对派。欧洲议会认为，白俄罗斯当权者卢卡申科的反对派人士通过和平手段追求民主，应该被授该奖。该议会指出，颁发奖项的对象是由协调委员会，以及像季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）和诺贝尔文学奖得主阿蕾克榭维奇（Swetlana Alexijewitsch）这样来自公民社会的代表所组成的白俄罗斯反对派。

这样一来，欧洲议会也成为国际层面上第一个对白俄罗斯的反抗运动予以肯定的机构。预计会在今年的12月16日颁发这个特别表彰人权斗士的奖项。萨哈罗夫（1921-1989）是前苏联的一位物理学家、同时也是著名的异议人士，曾获诺贝尔和平奖。

诺贝尔文学奖得主阿蕾克榭维奇

白俄罗斯自今年8月9日举行总统选举以来，就频繁爆发抗议活动。该国目前正深陷一场严重的内政危机。欧盟已经不再承认卢卡申科是该国的合法总统，并承诺向季哈诺夫斯卡娅的民主运动提供全面的支持。白俄罗斯认为这位女性总统候选人威胁了国家安全，并对她进行公开通缉。随后哈诺夫斯卡娅在立陶宛开始了流亡生活。

该国反对派政治人物塞普卡洛（Valery Tsepkalo）认为，如今的这个奖项壮大了反对卢卡申科的阵营。他向德国之声表示，这意味着白俄罗斯人民不是孤单面对"这个独裁的政权"。"白俄罗斯人民更加确切的感受到了来自欧洲和全球各国的支持"。在接受德国之声采访时，他希望现在该国的政权几个月内就会成为历史。因为那时人民就有可能建立一个"自由、民主、独立自主"的国家。

入围今年萨哈罗夫人权奖最终角逐的还包括2016年遇害的洪都拉斯活动人士塞雷斯（Berta Cáceres）、北伊拉克城市摩苏尔的大主教穆萨（Nadschib Michail Musa）以及多位环保人士。

任琛/达扬/（法新社、德新社等）

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