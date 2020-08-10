 白俄罗斯反对派候选人逃亡立陶宛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2020

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时政风云

白俄罗斯反对派候选人逃亡立陶宛

白俄罗斯的大选风波继续发酵：周一晚间，明斯克等多个城市再次爆发抗议示威，并且发生警民冲突。反对派候选人季哈诺夫斯卡娅更是在周二凌晨逃亡邻国立陶宛。

Belarus Präsidentschaftswahl Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja (picture alliance/AP Photo)

反对派候选人季哈诺夫斯卡娅

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卢卡申科得票率80.2％，竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅9.9%。这位反对党女候选人拒绝承认长期占据总统职位的卢卡申科选举获胜。据报道，明斯克和其他城市发生骚乱，一名示威者丧生。

在白俄罗斯被捕的德国之声驻明斯克记者布拉科夫周五被判入狱服刑10日。白俄罗斯即将在周日举行大选，该国当局正加大对媒体的打压力度。

(德国之声中文网) 季哈诺夫斯卡娅(Swjatlana Zichanouskaja)周一白天(8月10日)还曾表示，不会离开自己的国家，而会继续抗争。不过，这位37岁的女候选人显然觉得留在白俄罗斯国内无法再确保人身安全。目前，立陶宛外长林克维丘斯(Linas Linkevicius)已经在推特上确认季哈诺夫斯卡娅抵达了立陶宛，"她已安全。" 季哈诺夫斯卡娅的子女则在大选前就被她送往了"某一个欧盟国家"。

面对大选后的动荡局面，连续执政了26年的白俄罗斯总统卢卡申科(Aljaksandr Lukaschenka)发出威胁说，必要时将动用军队。

季哈诺夫斯卡娅原本并没有参与总统大选的意愿，但是随着他的丈夫、网红博主季哈诺夫斯基(Sjarhej Zichanouski)被剥夺参选资格并被投入监狱之后，这位家庭主妇在短短几周时间内获得了大量的支持。周日晚间(8月9日)大选初步计票结果揭晓后，季哈诺夫斯卡娅表示不承认选举失败，她和她的支持者指责当局有选举舞弊行为。

Belarus Proteste nach Präsidentschaftswahl (Reuters/V. Fedosenko)

周一夜间，明斯克再次发生警民对峙

警民冲突再起

继周日夜间的抗议示威之后，周一夜间，多个白俄罗斯城市再次爆发了抗议行动。指责当局选举舞弊的民众也再次与警方发生冲突。据路透社报道，警察从示威人群中揪出了多名抗议者，并且用警棍予以殴打。现场目击者称，被打者满脸是血。警方总共拘捕了约30人。

白俄罗斯内政部表示，在警民冲突中有一名示威者丧生。内政部发言人称，死者原本想要投掷一枚爆炸物，但是炸弹却在他手中炸开。

文山/乐然/(综合报道)

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