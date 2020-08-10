白俄罗斯反对派候选人逃亡立陶宛

(德国之声中文网) 季哈诺夫斯卡娅(Swjatlana Zichanouskaja)周一白天(8月10日)还曾表示，不会离开自己的国家，而会继续抗争。不过，这位37岁的女候选人显然觉得留在白俄罗斯国内无法再确保人身安全。目前，立陶宛外长林克维丘斯(Linas Linkevicius)已经在推特上确认季哈诺夫斯卡娅抵达了立陶宛，"她已安全。" 季哈诺夫斯卡娅的子女则在大选前就被她送往了"某一个欧盟国家"。

面对大选后的动荡局面，连续执政了26年的白俄罗斯总统卢卡申科(Aljaksandr Lukaschenka)发出威胁说，必要时将动用军队。

季哈诺夫斯卡娅原本并没有参与总统大选的意愿，但是随着他的丈夫、网红博主季哈诺夫斯基(Sjarhej Zichanouski)被剥夺参选资格并被投入监狱之后，这位家庭主妇在短短几周时间内获得了大量的支持。周日晚间(8月9日)大选初步计票结果揭晓后，季哈诺夫斯卡娅表示不承认选举失败，她和她的支持者指责当局有选举舞弊行为。

警民冲突再起

继周日夜间的抗议示威之后，周一夜间，多个白俄罗斯城市再次爆发了抗议行动。指责当局选举舞弊的民众也再次与警方发生冲突。据路透社报道，警察从示威人群中揪出了多名抗议者，并且用警棍予以殴打。现场目击者称，被打者满脸是血。警方总共拘捕了约30人。

白俄罗斯内政部表示，在警民冲突中有一名示威者丧生。内政部发言人称，死者原本想要投掷一枚爆炸物，但是炸弹却在他手中炸开。

文山/乐然/(综合报道)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。