白俄罗斯又一名反对派人士行踪不明

（德国之声中文网）周三（9月9日）白俄罗斯反对派组织表示，马克西姆·扎纳克（Maxim Znak）被蒙面人从他的办公室带走。扎纳克以对白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）持批评立场而知名。他是另一名反对派政治人物巴巴里科（Viktor Barbariko）的律师。巴巴里科原计划在8月的选举中挑战卢卡申科，却于6月被囚禁。白俄罗斯警方最初表示不清楚周三扎纳克被捕一事，但是据媒体报道，扎纳克的办公室正在被警方搜查。

扎纳克是继白俄罗斯反对派领袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）失踪后，另一名疑似被捕的反对派人士。他是著名反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）成立的协调委员会的成员。协调委员会表示，他们无法通过电话联系到扎纳克，但是却收到了一封简讯，内容只写着"面具"（masks）一词。

周一（9月7日），科列斯尼科娃失踪，随后白俄罗斯政府公布消息称她在白俄罗斯与乌克兰的边境因试图非法越境被逮捕。

据报道，周一上午戴着黑色口罩且身份不明的男子在明斯克市中心的大街上抓住了科列斯尼科娃，并将她强行推入一辆黑色面包车，据目击者称，汽车上标有"通信" （Communications）的字样。她的手机也一直处于关机状态。

周二（9月8日）她再次出现在白俄罗斯与乌克兰边境，白俄罗斯政府称她因试图非法越境被逮捕。但是科列斯尼科娃所属的民主运动协调委员会没有证实这一消息，协调委员会一位发言人强调，科列斯尼科娃从未打算自愿离开白俄罗斯。

自8月卢卡申科再次当选总统以来，反对派与民众持续在白俄罗斯街头举行抗议活动，白俄罗斯安全部队以强硬手段镇压示威者。国家检察署正在对反对党的协调委员会进行调查，并且已有多名委员会成员被拘留，但是卢卡申科政权到目前为止仍掌控局势。

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