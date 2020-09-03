白俄罗斯十万人遊行 数百示威者被捕

(德国之声中文网) 白俄罗斯周日(9月6日)有约十万人走上街头抗议选举不公，要求长期执政的总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)下台，爆发警民冲突。人权组织维阿斯纳(Viasna)估计首都明斯克有175人被捕，在全国有约250人被捕；白俄罗斯内政部则证实当局拘留超过100名抗议者。

大批抗议者不顾当局警告，挥舞着红白相间的反对派旗帜，高唱反对卢卡申科的歌曲。白俄罗斯独立媒体Tut.by报导，到了傍晚，至少有十万人聚集在总统府「独立宫」外面的胜利者大道上，并与警方发生冲突。

在现场报导的德国之声记者康诺利(Nick Connolly)表示，警察在抗议接近尾声时，大规模拘捕示威者: 「大约在最后的10到15分钟，我看到年轻人试图躲进人群，逃避蒙面的便衣警察...警察们驾驶的车辆没有车牌，也没有任何标记。」

另外一些视频显示，警察一度用警棍殴打示威者，再将示威者带上没有车牌的不明车辆。

反对派领袖呼吁民众团结

政府的武装车辆从抗议当天清晨开始就出现在明斯克街头。内政部此前曾公开警告人民「不要参与未经批准的集结，这是违法的!」内政部也说，警方将采取「必要措施」防止类似行为发生，也不会允许违反公共秩序的行为。

然而，流亡立陶宛的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅(Sviatlana Tsikhanouskaya)通过录像，呼吁白俄罗斯民众不要退缩: 「记住，我们团结起来的时后是强大的。」

德国之声记者康诺利分析指，当局除了镇压示威，还试图加强舆论宣传以消除反对意见，例如传播卢卡申科手持自动步枪的图像，但这些举动都取得反效果，「人们正在嘲笑这个政权，而不是害怕它，上街人数也越来越多」。

格罗德诺的冲突

除了首都明斯克以外，在其他城市如格罗德诺(Hrodno)、布列斯特、莫吉廖夫、戈梅利和维捷布斯克等，也发生了相应的抗议活动。

Tut.by分享的视频显示，格罗德诺有数千人参与示威。一些人被催泪瓦斯击中后，与警方发生肢体冲突。

柯列斯尼可娃(Maria Kolesnikova)是反对派一个协调卢卡申科请辞的组织领导人。她对美联社表示，就算出动军事武器、水砲车、宣传战或拘捕行动，也无法阻止人群抗议，「大部份白俄罗斯人都希望让政权和平转移，我们会不厌其烦的提出这项要求」。

她也强调，有更多人在周日不畏风雨、无惧当局威胁，出现在明斯克街头，因此她认为抗议还会持续，最终反对派会赢得胜利。

白俄罗斯总统卢卡申科已经掌权26年，在8月9日的选举后，他宣称以80%的优势胜选。这项结果引发争议，数周来成千上万的人走上街头，要求他辞职。尽管警方进行了大规模的镇压，逮捕、殴打与虐待数千人，抗争仍然持续。

张慈/李澄欣(法新社、德新社、路透社)

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