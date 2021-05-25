 白俄罗斯出台限制公民出境新规定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2021

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时政风云

白俄罗斯出台限制公民出境新规定

随着明斯克边防局公布新规定，白俄罗斯公民将几乎无法出境。就在越来越多的公民试图离开本国之际，白俄罗斯的长期领导人卢卡申科似乎打算关闭所有出境口岸。

Folgen der Sperrung des Luftraums zwischen BY und EU für Eisenbahn- und Autoverkehr

强人卢卡申科颁布进一步边境限制措施，高墙正日益逼近白俄罗斯公民  

（德国之声中文网）白俄罗斯边境安全机构周一（５月３１日）宣布，进一步收紧本已严格的规则。根据新规定，陆地边境口岸都基本封锁，由此，即便拥有境外长期居留证的本国公民也将难以出境。

该机构称，此举为临时性质，旨在阻止新冠病毒传播。

Belarus Minsk | Präsident Alexander Lukaschenko

卢卡申科进一步了收紧了出境规定

自卢卡申科在去年8月有争议的总统选举中被宣布为获胜者以来，大规模抗议选举操纵浪潮遭到严厉镇压，越来越多的公民纷纷逃离这个前苏联加盟共和国。

面对医疗和IT专家大规模外流问题，去年12月起，明斯克政府增加公民出国难度，一般只允许拥有国外长期居留证者出境。而如今的新规定也禁止此类公民离开。只有能证明拥有他国永久居民身份的人才被允许出国。 

反对派称 "违法 "  

白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）的一名代表愤怒推文，称此举是 "公然违反法律"。 

在不久前白俄政府迫使一架从希腊飞往立陶宛的瑞安航空航班迫降后，进出该国的航空旅行几乎完全停滞。 

这架民航客机在虚假借口下被迫降后，白俄当局迅速逮捕了机上一名博客写手、卢卡申科的批评者普拉塔塞维奇（Raman Pratasevich）。

此举在国际上激起广泛愤怒，欧盟封锁了大部分飞向、飞越白俄罗斯的航班。 

作为回应，白俄罗斯国家航空公司Belavia也宣布取消所有飞往欧盟的航班，从而使希望离开白俄罗斯的人越来越担心，从此缺少了一种选项。

观看视频 02:23

白俄罗斯的抗议老奶奶

（德新社，美联社）

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