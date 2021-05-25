 白俄罗斯关闭歌德学院 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2021

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时政风云

白俄罗斯关闭歌德学院

德国外交部通报说，迫于压力，歌德学院和德国学术交流中心（DAAD）不得不中止其在白俄罗斯的工作。

Weißrussland Minsk Goethe-Institut

歌德学院明斯克分院

（德国之声中文网）德国外交部通报称，白俄罗斯当局的这一决定是对欧盟制裁这个前苏联加盟共和国作出的回应。德外交部发言人在柏林对白俄罗斯方面的这一决定表示遗憾，并指出，此举只会导致白俄罗斯在国际上更形孤立，受影响的首先是人民，他们将被剥夺从事社会和文化活动的更多机会。  

DW.COM

2021年5月，亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow ）在从白俄罗斯为德国之声作报道时被捕，20天后释放。在接受采访时，他表示，拘押条件让人 "犹如置身军事监狱"。

随着明斯克边防局公布新规定，白俄罗斯公民将几乎无法出境。就在越来越多的公民试图离开本国之际，白俄罗斯的长期领导人卢卡申科似乎打算关闭所有出境口岸。

在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。

这位发言人指出，歌德学院和德国学术交流中心的工作本有助于使德国和白俄罗斯 "在社会和文化层面上相互有更多了解"。他强调，德国联邦政府仍将继续为此作出努力 

德国外交部的声明还表示："德国与欧盟站在白俄罗斯人民一边，支持他们要求尊重其基本政治权利的努力和愿望。我们再次呼吁白俄罗斯当局进行真诚和包容性的全国对话，并对抗议运动的合法诉求作出回应"。  

Weltspiegel 16.06.2021 | Roman Protassewitsch PK

被捕的记者普罗塔塞维奇在一场记者会上“公开认罪”

  

上星期，欧盟宣布对白俄罗斯实施广泛经济制裁，以回应该国迫使一架瑞安航空飞机在其境内降落以及对反对派的迫害。

今年5月底，一架瑞安航空公司客机在明斯克迫降，乘坐该班机的白俄罗斯博客作者普罗塔塞维奇（Roman Protassewitsch）被捕。 他是知名的批评政府人士，此前已流亡立陶宛。 

作为对欧盟制裁的回应和抗议，白俄罗斯决定退出欧盟《东部伙伴关系计划》。本周一，该国召回其驻欧盟协商代表，并敦促欧盟也暂时撤回其代表 

  

德新社，法新社   

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