白俄罗斯公布选举结果 卢卡申科选举获胜

卢卡申科得票率80.2％，竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅9.9%。这位反对党女候选人拒绝承认长期占据总统职位的卢卡申科选举获胜。据报道，明斯克和其他城市发生骚乱，一名示威者丧生。
（德国之声中文网）白俄罗斯选举委员会宣布国家元首亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）赢得富有争议的总统选举。选举委员会主席叶尔莫申娜（ Lilija Jermoschina）表示，根据周日（8月9日）投票后的初步计票结果，现年65岁的卢卡申科选举获胜，赢得80.23%的选票。其竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅获得9.9％的选票。
由于这个前苏维埃共和国禁止国际社会派遣选举观察员，因此无法对选举结果进行独立审查。这个前苏联共和国拥有大约680万选民，此次参选率投票率约为84％。
季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）宣布不承认选举失败。据称，在不受操控的的多个选区，她都获得高得票率。
季哈诺夫斯卡娅遍布全国的成千上万支持者晚上举行示威，抗议卢卡申科选举舞弊。安全力量对示威者使用了水枪、催泪瓦斯和眩晕手榴弹。
据人权组织“ 96春季”说，一名示威者在明斯克被警车碾压身亡。至少有200人被捕，此外还有很多人受伤。第二天早晨，局势趋于平静。选举委员会的网站就像该国的大多数门户网站一样，无法打开。只有电信新闻频道例外。政府反对派在社交网络上宣布将举行新的抗议活动。
白俄罗斯国家领导人卢卡申科本人暂先没有做出任何反应。周日大选前他宣布将不惜一切代价捍卫自己的权力。
卢卡申科手下的工作人员科勒斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在新闻发布会上说：“一场前所未有的严重危机正在来临。”她指责政府选举舞弊。几个投票站的参选率都超过100％。政府没有执政的能力。科勒斯尼科娃说：“当局应该承认，大多数人站在另一方。”
蒂察诺夫斯卡娅（Tichanowskaja）在其丈夫、著名博主谢尔盖·蒂察诺夫斯基（Sergej Tichanowski）被捕并被排除在选举之外后出现在公众视野。这位37岁的女性在最近几周获得了广泛的支持，并组织动员了众多支持者。卢卡申科铁腕统治前苏联共和国已经26年。根据所公布的选举结果，他将迎来其第六个任期。
鉴于抗议期间发生流血冲突，波兰和立陶宛呼吁白俄罗斯领导人不要对示威者使用暴力。两国元首杜达（Andrzej Duda）和瑙塞达（Gitanas Nauseda）在一份联合声明中写道：“我们呼吁白俄罗斯当局完全承认和维护基本的民主标准。”
这包括基本自由权利、人权和公民权，少数民族权利和言论自由。杜达和瑙塞达强调：“我们认为，对话始终是促进社会发展，讨论改革和战略的最佳方法。”与欧盟的更紧密合作也符合白俄罗斯的利益。立陶宛外长林科维修斯（ Linas Linkevicius）表示，白俄罗斯当局在推特上宣布的措施“完全无法想象。”
李京慧/乐然 (德国之声、法新社、美联社、德新社、路透社)
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