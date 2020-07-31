白俄罗斯公布选举结果 卢卡申科选举获胜

（德国之声中文网）白俄罗斯选举委员会宣布国家元首亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）赢得富有争议的总统选举。选举委员会主席叶尔莫申娜（ Lilija Jermoschina）表示，根据周日（8月9日）投票后的初步计票结果，现年65岁的卢卡申科选举获胜，赢得80.23%的选票。其竞选对手季哈诺夫斯卡娅仅获得9.9％的选票。

由于这个前苏维埃共和国禁止国际社会派遣选举观察员，因此无法对选举结果进行独立审查。这个前苏联共和国拥有大约680万选民，此次参选率投票率约为84％。

季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）宣布不承认选举失败。据称，在不受操控的的多个选区，她都获得高得票率。

至少200人被逮捕

季哈诺夫斯卡娅遍布全国的成千上万支持者晚上举行示威，抗议卢卡申科选举舞弊。安全力量对示威者使用了水枪、催泪瓦斯和眩晕手榴弹。

明斯克投入大批警力对付示威者

据人权组织“ 96春季”说，一名示威者在明斯克被警车碾压身亡。至少有200人被捕，此外还有很多人受伤。第二天早晨，局势趋于平静。选举委员会的网站就像该国的大多数门户网站一样，无法打开。只有电信新闻频道例外。政府反对派在社交网络上宣布将举行新的抗议活动。

白俄罗斯国家领导人卢卡申科本人暂先没有做出任何反应。周日大选前他宣布将不惜一切代价捍卫自己的权力。

白俄罗斯年轻人已经对卢卡申科的无限期统治感到厌烦

“无能”的政府

卢卡申科手下的工作人员科勒斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在新闻发布会上说：“一场前所未有的严重危机正在来临。”她指责政府选举舞弊。几个投票站的参选率都超过100％。政府没有执政的能力。科勒斯尼科娃说：“当局应该承认，大多数人站在另一方。”

蒂察诺夫斯卡娅（Tichanowskaja）在其丈夫、著名博主谢尔盖·蒂察诺夫斯基（Sergej Tichanowski）被捕并被排除在选举之外后出现在公众视野。这位37岁的女性在最近几周获得了广泛的支持，并组织动员了众多支持者。卢卡申科铁腕统治前苏联共和国已经26年。根据所公布的选举结果，他将迎来其第六个任期。

卢卡申科已经统治白俄罗斯26年

波兰和立陶宛对卢卡申科的呼吁

鉴于抗议期间发生流血冲突，波兰和立陶宛呼吁白俄罗斯领导人不要对示威者使用暴力。两国元首杜达（Andrzej Duda）和瑙塞达（Gitanas Nauseda）在一份联合声明中写道：“我们呼吁白俄罗斯当局完全承认和维护基本的民主标准。”

这包括基本自由权利、人权和公民权，少数民族权利和言论自由。杜达和瑙塞达强调：“我们认为，对话始终是促进社会发展，讨论改革和战略的最佳方法。”与欧盟的更紧密合作也符合白俄罗斯的利益。立陶宛外长林科维修斯（ Linas Linkevicius）表示，白俄罗斯当局在推特上宣布的措施“完全无法想象。”

李京慧/乐然 (德国之声、法新社、美联社、德新社、路透社)

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