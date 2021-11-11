白俄罗斯争议: 西方与俄罗斯在安理会交锋

（德国之声中文网）西方国家与俄罗斯周四（11月11日）在联合国安理会就波兰与白俄罗斯边境危机升级、谁应为此负责的问题进行了交锋。

美国、英国、法国、爱尔兰、挪威、爱沙尼亚和阿尔巴尼亚指责白俄罗斯总统卢卡申科造成这一危机。这些国家称，谴责白俄罗斯"将人们的生命和福祉置于险地的做法"，表示这种做法是"精心策划的"，是"出于政治目的"。

这些国家指出，明斯克的目的是"破坏邻国和欧盟边境的稳定"，同时转移人们对白俄罗斯国内"日益严重的侵犯人权行为的注意力"。他们表示，白俄罗斯的行为是"不可接受的"，并敦促"强有力的国际反应"。

数月以来，越来越多的难民借道白俄罗斯进入波兰，然后越过德波边界进入德国。地处德国东部的勃兰登堡州已经有大批难民涌入。

卢卡申科被指让难民从伊拉克等中东国家飞到欧洲。据称，这位白俄罗斯总统使用这种策略报复欧盟--白俄罗斯此前受到了西方国家的制裁。

莫斯科："绝对没有"帮助难民来到欧洲

作为白俄罗斯的地区盟友，俄罗斯周四驳斥了西方国家的指控。

莫斯科的驻联副大使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）在联合国安理会会议召开前告诉记者，西方国家"有某种受虐倾向，因为在我们面前提出这个对于欧盟来说耻辱的话题，这挺勇敢的"。

他说，白俄罗斯和俄罗斯"绝对没有"在帮助难民来到欧洲。"这不是欧盟第一次面对这样的危机"，波利安斯基说。"人们应该注意到这些人逃离家乡的原因，是谁对这场危机负责，是哪些国家破坏了他们的家园。"

柏林：欧盟必须与波兰站在一起

德国内政部长泽霍费尔本周五对德国第三大出版商丰克传媒集团表示，欧盟必须与波兰站在一起处理这一局势。他表示，波兰保护着欧盟的外部边界，这对于整个欧洲来说都很重要。他也称，卢卡申科的所作所为是"令人生厌的政治手段"。

德国总理默克尔也表示，白俄罗斯的难民战术是"不人道的，不可接受的"。她在本周早些时候曾与俄罗斯总统普京通话，敦促他采取行动。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周四在一份声明中说，他的国家正在目睹一场"新型战争"，其"弹药是平民"。

流亡的白俄罗斯反对派政治人物季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）周四对德国之声说，德国和其他西方国家应该对卢卡申科施加更多经济、政治压力。

她也表示，除了对卢卡申科实施新的制裁外，德国等国还可以"在这个困难的时刻帮助白俄罗斯的公民社会"。

是什么导致了欧盟与白俄罗斯之间的紧张关系？

卢卡申科在去年的总统选举中以压倒性优势击败了季哈诺夫斯卡娅。西方国家表示这是一场不公正的选举，不承认卢卡申科胜选。选举后，卢卡申科对反对派团体和媒体进行了打压。

除了去年备受争议的选举外，白俄罗斯当局在今年5月要求一架瑞安航空公司的民航迫降在明斯克机场，乘客之一的白俄罗斯流亡反对派人士普罗塔塞维奇（Raman Pratasevich）随即被逮捕，更加剧了欧盟与白俄罗斯之间的紧张关系。

卢卡申科周四表示，如果欧盟对白俄罗斯展开新的制裁，他有可能切断输送欧洲的天然气运输。季哈诺夫斯卡娅则在接受法新社采访时表示，卢卡申科不会贯彻这一威胁。

（法新社，路透社，德新社）

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